https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881643578.html

Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского

Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского - РИА Новости, 01.07.2023

Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского

Похороны 17-летнего подростка, чья гибель от руки полицейского во Франции спровоцировала массовые беспорядки в стране, начались в Нантере, на церемонии... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T14:38

2023-07-01T14:38

2023-07-01T14:38

в мире

нантер

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Похороны 17-летнего подростка, чья гибель от руки полицейского во Франции спровоцировала массовые беспорядки в стране, начались в Нантере, на церемонии присутствуют десятки людей, сообщила в субботу газета Monde. "Похороны Нахеля М. начались… Очень много жителей Нантера присутствуют, чтобы проститься с подростком, убитым во вторник", - говорится в сообщении издания. Газета Parisien отмечает, что на церемонии присутствуют "десятки человек". По сообщениям Monde, вход на церемонию контролирует "импровизированная служба безопасности" из местных мужчин и молодежи, которые не пускают незнакомых людей. Журналистов просят покинуть территорию. Семья погибшего подростка ранее выражала желание, чтобы церемония прошла в частном порядке вдали от камер, говорится в статье. Похороны начались в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен в Нантере, позднее церемония продолжится в местной мечети. Само предание тела земле состоится в 14.30 по местному времени (15.30 мск), пишет газета. Прощание и погребение юноши алжирского происхождения пройдут в соответствии с мусульманскими традициями, отмечает Monde. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

нантер

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере