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Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского - РИА Новости, 01.07.2023
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14:38 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881643578.html
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского
Похороны 17-летнего подростка, чья гибель от руки полицейского во Франции спровоцировала массовые беспорядки в стране, начались в Нантере, на церемонии... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T14:38
2023-07-01T14:38
в мире
нантер
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Похороны 17-летнего подростка, чья гибель от руки полицейского во Франции спровоцировала массовые беспорядки в стране, начались в Нантере, на церемонии присутствуют десятки людей, сообщила в субботу газета Monde. "Похороны Нахеля М. начались… Очень много жителей Нантера присутствуют, чтобы проститься с подростком, убитым во вторник", - говорится в сообщении издания. Газета Parisien отмечает, что на церемонии присутствуют "десятки человек". По сообщениям Monde, вход на церемонию контролирует "импровизированная служба безопасности" из местных мужчин и молодежи, которые не пускают незнакомых людей. Журналистов просят покинуть территорию. Семья погибшего подростка ранее выражала желание, чтобы церемония прошла в частном порядке вдали от камер, говорится в статье. Похороны начались в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен в Нантере, позднее церемония продолжится в местной мечети. Само предание тела земле состоится в 14.30 по местному времени (15.30 мск), пишет газета. Прощание и погребение юноши алжирского происхождения пройдут в соответствии с мусульманскими традициями, отмечает Monde. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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в мире, нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Нантер, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского

Monde: во Франции начались похороны Нахеля М, убийство которого спровоцировало протесты

© РИА Новости / Евгений Полойко Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере
 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Похороны 17-летнего подростка, чья гибель от руки полицейского во Франции спровоцировала массовые беспорядки в стране, начались в Нантере, на церемонии присутствуют десятки людей, сообщила в субботу газета Monde.
"Похороны Нахеля М. начались… Очень много жителей Нантера присутствуют, чтобы проститься с подростком, убитым во вторник", - говорится в сообщении издания.
Газета Parisien отмечает, что на церемонии присутствуют "десятки человек".
По сообщениям Monde, вход на церемонию контролирует "импровизированная служба безопасности" из местных мужчин и молодежи, которые не пускают незнакомых людей. Журналистов просят покинуть территорию. Семья погибшего подростка ранее выражала желание, чтобы церемония прошла в частном порядке вдали от камер, говорится в статье.
Взрывы в районе Пабло Пикассо в Нантере, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта
Вчера, 08:00
Похороны начались в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен в Нантере, позднее церемония продолжится в местной мечети. Само предание тела земле состоится в 14.30 по местному времени (15.30 мск), пишет газета.
Прощание и погребение юноши алжирского происхождения пройдут в соответствии с мусульманскими традициями, отмечает Monde.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
 
В миреНантерФранцияБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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