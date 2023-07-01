https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881643578.html
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского
Похороны 17-летнего подростка, чья гибель от руки полицейского во Франции спровоцировала массовые беспорядки в стране, начались в Нантере, на церемонии... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T14:38
2023-07-01T14:38
2023-07-01T14:38
в мире
нантер
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Похороны 17-летнего подростка, чья гибель от руки полицейского во Франции спровоцировала массовые беспорядки в стране, начались в Нантере, на церемонии присутствуют десятки людей, сообщила в субботу газета Monde. "Похороны Нахеля М. начались… Очень много жителей Нантера присутствуют, чтобы проститься с подростком, убитым во вторник", - говорится в сообщении издания. Газета Parisien отмечает, что на церемонии присутствуют "десятки человек". По сообщениям Monde, вход на церемонию контролирует "импровизированная служба безопасности" из местных мужчин и молодежи, которые не пускают незнакомых людей. Журналистов просят покинуть территорию. Семья погибшего подростка ранее выражала желание, чтобы церемония прошла в частном порядке вдали от камер, говорится в статье. Похороны начались в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен в Нантере, позднее церемония продолжится в местной мечети. Само предание тела земле состоится в 14.30 по местному времени (15.30 мск), пишет газета. Прощание и погребение юноши алжирского происхождения пройдут в соответствии с мусульманскими традициями, отмечает Monde. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Нантер, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского
Monde: во Франции начались похороны Нахеля М, убийство которого спровоцировало протесты
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости.
Похороны 17-летнего подростка, чья гибель от руки полицейского во Франции спровоцировала массовые беспорядки в стране, начались в Нантере, на церемонии присутствуют десятки людей, сообщила в субботу газета Monde
.
"Похороны Нахеля М. начались… Очень много жителей Нантера присутствуют, чтобы проститься с подростком, убитым во вторник", - говорится в сообщении издания.
Газета Parisien
отмечает, что на церемонии присутствуют "десятки человек".
По сообщениям Monde, вход на церемонию контролирует "импровизированная служба безопасности" из местных мужчин и молодежи, которые не пускают незнакомых людей. Журналистов просят покинуть территорию. Семья погибшего подростка ранее выражала желание, чтобы церемония прошла в частном порядке вдали от камер, говорится в статье.
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Похороны начались в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен в Нантере, позднее церемония продолжится в местной мечети. Само предание тела земле состоится в 14.30 по местному времени (15.30 мск), пишет газета.
Прощание и погребение юноши алжирского происхождения пройдут в соответствии с мусульманскими традициями, отмечает Monde.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Беспорядки во Франции
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10