https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881609113.html

Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек

Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек - РИА Новости, 01.07.2023

Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек

В ходе беспорядков во Франции за ночь задержали около тысячи человек, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:04

2023-07-01T09:04

2023-07-01T13:40

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

в мире

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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. В ходе беспорядков во Франции за ночь задержали около тысячи человек, передает телеканал BFMTV."По новым данным министерства внутренних дел, 994 человека были задержаны в ночь с пятницы на субботу", — говорится в сообщении.Массовые беспорядки начались во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. На фоне происходящего насилия президент Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что ничто не оправдывает смерть молодого человека. Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного", а представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего.

https://ria.ru/20230701/opasnost-1881596991.html

франция

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания во время беспорядков во Франции Около тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью - ТВ со ссылкой на МВД 2023-07-01T09:04 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире