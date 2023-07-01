https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881609113.html
Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек
Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек
В ходе беспорядков во Франции за ночь задержали около тысячи человек, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:04
2023-07-01T09:04
2023-07-01T13:40
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
в мире
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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. В ходе беспорядков во Франции за ночь задержали около тысячи человек, передает телеканал BFMTV."По новым данным министерства внутренних дел, 994 человека были задержаны в ночь с пятницы на субботу", — говорится в сообщении.Массовые беспорядки начались во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. На фоне происходящего насилия президент Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что ничто не оправдывает смерть молодого человека. Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного", а представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего.
https://ria.ru/20230701/opasnost-1881596991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержания во время беспорядков во Франции
Около тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью - ТВ со ссылкой на МВД
2023-07-01T09:04
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире
Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, В мире
Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек
BFMTV: около тысячи человек задержали во Франции во время беспорядков минувшей ночью