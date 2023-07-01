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Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек - РИА Новости, 01.07.2023
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09:04 01.07.2023 (обновлено: 13:40 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881609113.html
Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек
Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек
В ходе беспорядков во Франции за ночь задержали около тысячи человек, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:04
2023-07-01T13:40
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
в мире
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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. В ходе беспорядков во Франции за ночь задержали около тысячи человек, передает телеканал BFMTV.&quot;По новым данным министерства внутренних дел, 994 человека были задержаны в ночь с пятницы на субботу&quot;, — говорится в сообщении.Массовые беспорядки начались во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. На фоне происходящего насилия президент Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что ничто не оправдывает смерть молодого человека. Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного", а представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего.
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Задержания во время беспорядков во Франции
Около тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью - ТВ со ссылкой на МВД
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франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире
Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, В мире
Во Франции минувшей ночью задержали около тысячи человек

BFMTV: около тысячи человек задержали во Франции во время беспорядков минувшей ночью

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. В ходе беспорядков во Франции за ночь задержали около тысячи человек, передает телеканал BFMTV.
«

"По новым данным министерства внутренних дел, 994 человека были задержаны в ночь с пятницы на субботу", — говорится в сообщении.

Массовые беспорядки начались во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.
Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
На фоне происходящего насилия президент Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным", добавив, что ничто не оправдывает смерть молодого человека. Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного", а представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего.
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