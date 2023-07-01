https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881587306.html

Во Франции задействовали 45 тысяч полицейских для борьбы с беспорядками

Во Франции задействовали 45 тысяч полицейских для борьбы с беспорядками - РИА Новости, 01.07.2023

Во Франции задействовали 45 тысяч полицейских для борьбы с беспорядками

Для борьбы с беспорядками во Франции задействовали более 45 тысяч сотрудников полиции и развернули множество специальных подразделений, заявил в интервью... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T00:08

2023-07-01T00:08

2023-07-01T06:37

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

в мире

париж

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Для борьбы с беспорядками во Франции задействовали более 45 тысяч сотрудников полиции и развернули множество специальных подразделений, заявил в интервью телеканалу TF1 глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Сегодня вечером 45 тысяч полицейских и жандармов мобилизованы. Я мобилизовал больше специализированных подразделений из RAID, GIGN и BRI (спецподразделения французской полиции. — Прим. ред.)", — сказал министр.Он добавил, что в парижском регионе и провинции задействованы бронетранспортеры Национальной жандармерии, в том числе 14 колесных бронированных автомобилей и четыре "Кентавра", способных двигаться вперед под огнем.По данным Дарманена, за первые три дня беспорядков ранения получили более 300 полицейских и жандармов.Массовые беспорядки по всей стране начались после того, как во вторник утром полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. В ночь на пятницу силовики задержали более 600 нарушителей.Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу. Произошедшее он назвал "необъяснимым и непростительным" и подчеркнул, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Как заявил министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн, власти не исключают введения чрезвычайного положения.Премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Представитель правительства Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что вся страна разделяет потрясение от случившегося. Заседание Национального собрания Франции началось с минуты молчания. Кляйн по поручению Макрона посетил мать погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.

https://ria.ru/20230630/makron-1881417927.html

https://ria.ru/20230630/feyerverki-1881536421.html

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франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире, париж, жеральд дарманен