https://ria.ru/20230701/filippo-1881618722.html

Во Франции ужаснулись словам Макрона о причине беспорядков

Во Франции ужаснулись словам Макрона о причине беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023

Во Франции ужаснулись словам Макрона о причине беспорядков

Слова президента Эммануэля Макрона о том, что волнения во Франции спровоцировали в том числе и видеоигры, нелепы, заявил в Twitter бывший депутат Европарламента РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:54

2023-07-01T10:54

2023-07-01T15:03

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

европарламент

twitter

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Слова президента Эммануэля Макрона о том, что волнения во Франции спровоцировали в том числе и видеоигры, нелепы, заявил в Twitter бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо."Макрон мгновенно обвинил видеоигры, которые "отравили разум участников беспорядков", — написал он.С таким уровнем анализа беспорядки так просто не закончатся, с иронией добавил экс-парламентарий.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, европарламент, twitter, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере