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Во Франции ужаснулись словам Макрона о причине беспорядков
Во Франции ужаснулись словам Макрона о причине беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции ужаснулись словам Макрона о причине беспорядков
Слова президента Эммануэля Макрона о том, что волнения во Франции спровоцировали в том числе и видеоигры, нелепы, заявил в Twitter бывший депутат Европарламента РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:54
2023-07-01T10:54
2023-07-01T15:03
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
европарламент
twitter
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Слова президента Эммануэля Макрона о том, что волнения во Франции спровоцировали в том числе и видеоигры, нелепы, заявил в Twitter бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо."Макрон мгновенно обвинил видеоигры, которые "отравили разум участников беспорядков", — написал он.С таким уровнем анализа беспорядки так просто не закончатся, с иронией добавил экс-парламентарий.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, европарламент, twitter, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Европарламент, Twitter, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции ужаснулись словам Макрона о причине беспорядков
Экс-депутат ЕП Филиппо осудил слова Макрона о влиянии видеоигр на беспорядки во Франции