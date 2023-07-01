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В Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 01.07.2023
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12:25 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/evrosoyuz-1881628485.html
В Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции
В Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 01.07.2023
В Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции
В Евросоюзе осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме и призвали предотвратить эскалацию ситуации, следует из заявления, опубликованного в субботу Европейской... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:25
2023-07-01T12:25
в мире
швеция
евросоюз
лига арабских государств
владимир путин
ахмед абуль гейт
россия
стокгольм (город)
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Евросоюзе осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме и призвали предотвратить эскалацию ситуации, следует из заявления, опубликованного в субботу Европейской службой внешних связей. "ЕС присоединяется к министру иностранных дел Швеции в самом решительном осуждении сожжения Корана в Швеции. Этот акт никоим образом не отображает мнения Европейского союза… Сейчас время выступить вместе в поддержку взаимопонимания и уважения и чтобы избежать любой дальнейшей эскалации", - говорится в документе. Евросоюз также внимательно следит за ситуацией в Багдаде, где накануне несколько тысяч иракцев собрались около посольства Швеции, протестуя в связи с сожжением экземпляра Корана в Стокгольме. В ЕС призывают к спокойствию и осуждают любые нападения на дипломатические представительства, отмечается в заявлении. Сожжение любой Священной Книги является актом оскорбления, неуважения и провокацией. Таким демонстрациям нет места в Европе, которая продолжает выступать за свободу вероисповедания и выражения, сказано в документе. Ранее полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230630/koran-1881556290.html
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в мире, швеция, евросоюз, лига арабских государств, владимир путин, ахмед абуль гейт, россия, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Евросоюз, Лига арабских государств, Владимир Путин, Ахмед Абуль Гейт, Россия, Стокгольм (город)
В Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции

В ЕС осудили сожжение Корана в Швеции и призвали избегать дальнейшей эскалации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Евросоюзе осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме и призвали предотвратить эскалацию ситуации, следует из заявления, опубликованного в субботу Европейской службой внешних связей.
"ЕС присоединяется к министру иностранных дел Швеции в самом решительном осуждении сожжения Корана в Швеции. Этот акт никоим образом не отображает мнения Европейского союза… Сейчас время выступить вместе в поддержку взаимопонимания и уважения и чтобы избежать любой дальнейшей эскалации", - говорится в документе.
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Багдаде тысячи иракцев вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции
30 июня, 19:47
Евросоюз также внимательно следит за ситуацией в Багдаде, где накануне несколько тысяч иракцев собрались около посольства Швеции, протестуя в связи с сожжением экземпляра Корана в Стокгольме. В ЕС призывают к спокойствию и осуждают любые нападения на дипломатические представительства, отмечается в заявлении.
Сожжение любой Священной Книги является актом оскорбления, неуважения и провокацией. Таким демонстрациям нет места в Европе, которая продолжает выступать за свободу вероисповедания и выражения, сказано в документе.
Ранее полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
Салван Момика во время акции около мечети в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран
29 июня, 22:12
 
В миреШвецияЕвросоюзЛига арабских государствВладимир ПутинАхмед Абуль ГейтРоссияСтокгольм (город)
 
 
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