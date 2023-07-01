https://ria.ru/20230701/evrosoyuz-1881628485.html

В Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции

В Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 01.07.2023

В Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции

В Евросоюзе осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме и призвали предотвратить эскалацию ситуации, следует из заявления, опубликованного в субботу Европейской... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T12:25

2023-07-01T12:25

2023-07-01T12:25

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швеция

евросоюз

лига арабских государств

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стокгольм (город)

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БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Евросоюзе осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме и призвали предотвратить эскалацию ситуации, следует из заявления, опубликованного в субботу Европейской службой внешних связей. "ЕС присоединяется к министру иностранных дел Швеции в самом решительном осуждении сожжения Корана в Швеции. Этот акт никоим образом не отображает мнения Европейского союза… Сейчас время выступить вместе в поддержку взаимопонимания и уважения и чтобы избежать любой дальнейшей эскалации", - говорится в документе. Евросоюз также внимательно следит за ситуацией в Багдаде, где накануне несколько тысяч иракцев собрались около посольства Швеции, протестуя в связи с сожжением экземпляра Корана в Стокгольме. В ЕС призывают к спокойствию и осуждают любые нападения на дипломатические представительства, отмечается в заявлении. Сожжение любой Священной Книги является актом оскорбления, неуважения и провокацией. Таким демонстрациям нет места в Европе, которая продолжает выступать за свободу вероисповедания и выражения, сказано в документе. Ранее полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". По данным СМИ, за акцией наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230630/koran-1881556290.html

https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, евросоюз, лига арабских государств, владимир путин, ахмед абуль гейт, россия, стокгольм (город)