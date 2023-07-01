https://ria.ru/20230701/elektroseti-1881587940.html
С 1 июля подключение к электросетям в России подорожает
С 1 июля подключение к электросетям в России подорожает - РИА Новости, 01.07.2023
С 1 июля подключение к электросетям в России подорожает
Услуга подключения к электросетям для населения в России с 1 июля подорожает, минимальная стоимость присоединения теперь составит 4 тысячи рублей за 1 кВт. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T00:23
2023-07-01T00:23
2023-07-01T00:23
экономика
россия
жкх
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Услуга подключения к электросетям для населения в России с 1 июля подорожает, минимальная стоимость присоединения теперь составит 4 тысячи рублей за 1 кВт. Россияне пользовались льготами на технологическое присоединение с 2009 года - ставка на подключение объектов до 15 кВт была зафиксирована на уровне 550 рублей за услугу. В 2022 году на основании соответствующего закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным, правительство утвердило новые ставки на техприсоединение потребителей. Закон предполагает, что потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт (население, малый и средний бизнес) будут компенсировать затраты сетевых компаний на подключение к электричеству. До 1 июля 2023 года минимальная сумма подключения за 1 кВт составляла 3 тысячи рублей, с 1 июля текущего года составляет 4 тысячи рублей, а с 1 июля 2024 г плата вырастет до 5 тысяч рублей за кВт. Максимальная ставка - 10 тысяч рублей за 1 кВт, но региональные власти могут установить и более высокую планку с федеральным регулятором. Исключение составляют льготные категории граждан - для них плата за техприсоединение составляет 1 тысяча рублей за 1 кВт.
https://ria.ru/20230628/elektroseti-1880947427.html
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экономика, россия, жкх, владимир путин
Экономика, Россия, ЖКХ, Владимир Путин
С 1 июля подключение к электросетям в России подорожает
С 1 июля подключение к электросетям в России составит четыре тысячи рублей за киловатт
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Услуга подключения к электросетям для населения в России с 1 июля подорожает, минимальная стоимость присоединения теперь составит 4 тысячи рублей за 1 кВт.
Россияне пользовались льготами на технологическое присоединение с 2009 года - ставка на подключение объектов до 15 кВт была зафиксирована на уровне 550 рублей за услугу. В 2022 году на основании соответствующего закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным
, правительство утвердило новые ставки на техприсоединение потребителей.
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Закон предполагает, что потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт (население, малый и средний бизнес) будут компенсировать затраты сетевых компаний на подключение к электричеству.
До 1 июля 2023 года минимальная сумма подключения за 1 кВт составляла 3 тысячи рублей, с 1 июля текущего года составляет 4 тысячи рублей, а с 1 июля 2024 г плата вырастет до 5 тысяч рублей за кВт. Максимальная ставка - 10 тысяч рублей за 1 кВт, но региональные власти могут установить и более высокую планку с федеральным регулятором.
Исключение составляют льготные категории граждан - для них плата за техприсоединение составляет 1 тысяча рублей за 1 кВт.
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