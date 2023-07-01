https://ria.ru/20230701/dtp-1881669911.html

СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии

СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 01.07.2023

СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Следственные органы в Карелии проводят проверку после ДТП с туристическим автобусом, где есть пострадавшие, сообщает республиканское СУСК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:17

2023-07-01T18:17

2023-07-01T18:17

происшествия

лахденпохский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Следственные органы в Карелии проводят проверку после ДТП с туристическим автобусом, где есть пострадавшие, сообщает республиканское СУСК РФ в Telegram-канале. Туристический автобус днем в субботу попал в ДТП в Лахденпохском районе Карелии. В нем находился 41 человек. По данным МВД Медиа, 47-летний водитель автобуса Neoplan съехал в кювет и опрокинулся. По состоянию на 17 часов, восемь пострадавших госпитализированы. "Следователями... по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, произошедшем 1 июля на участке автодороги между поселком Куркиеки и поселком Койонсаари, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением при повороте, автобус съехал в кювет и опрокинулся. По информации ведомства, четверым пострадавшим оказана медицинская помощь. "Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта", - указывает ведомство.

https://ria.ru/20230630/dtp-1881370982.html

https://ria.ru/20230701/dtp-1881609567.html

лахденпохский район

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происшествия, лахденпохский район, следственный комитет россии (ск рф)