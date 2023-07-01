https://ria.ru/20230701/dtp-1881609567.html
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Екатеринбургом
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Екатеринбургом - РИА Новости, 01.07.2023
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Екатеринбургом
Состояние пяти пострадавших детей в ДТП под Екатеринбургом остается тяжелым, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области в Telegram-канале в субботу. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:09
2023-07-01T09:09
2023-07-01T09:09
происшествия
екатеринбург
свердловская область
тюмень
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Состояние пяти пострадавших детей в ДТП под Екатеринбургом остается тяжелым, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области в Telegram-канале в субботу. В пятницу при лобовом столкновении двух легковушек на 66-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень пострадали девять человек, включая пятерых детей. По информации областной госавтоинспекции, водитель автомобиля Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Honda, после чего обе машины съехали с дороги. В двух авто находились семьи с детьми. В больницы госпитализированы восемь человек с травмами головы, конечностей и внутренних органов. Пятимесячная девочка находится на ИВЛ, отмечали в ГИБДД. "Девочка 2023 года рождения госпитализирована в Белоярскую ЦРБ, состояние крайне тяжелое. Девочки 2010, 2011, 2013 и 2016 годов рождения госпитализированы в ДГКБ №9 Екатеринбурга, состояние тяжелое", – говорится в сообщении Минздрава.Уточняется, что среди пострадавших взрослых в тяжелом состоянии находятся 46-летняя и 20-летняя женщины. Состояние 41-летней женщины оценивается врачами "ближе к удовлетворительному". Водитель Chevrolet имеет стаж вождения почти год, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался два раза. Водитель Honda имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз. В момент аварии оба водителя были трезвыми, добавили в госавтоинспекции.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, тюмень
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Тюмень
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Екатеринбургом
В Минздраве оценили состояние пяти пострадавших детей в ДТП под Екатеринбургом как тяжелое
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости.
Состояние пяти пострадавших детей в ДТП под Екатеринбургом остается тяжелым, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области в Telegram-канале
в субботу.
В пятницу при лобовом столкновении двух легковушек на 66-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень пострадали девять человек, включая пятерых детей.
По информации областной госавтоинспекции, водитель автомобиля Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Honda, после чего обе машины съехали с дороги. В двух авто находились семьи с детьми.
В больницы госпитализированы восемь человек с травмами головы, конечностей и внутренних органов. Пятимесячная девочка находится на ИВЛ, отмечали в ГИБДД.
«
"Девочка 2023 года рождения госпитализирована в Белоярскую ЦРБ, состояние крайне тяжелое. Девочки 2010, 2011, 2013 и 2016 годов рождения госпитализированы в ДГКБ №9 Екатеринбурга, состояние тяжелое", – говорится в сообщении Минздрава.
Уточняется, что среди пострадавших взрослых в тяжелом состоянии находятся 46-летняя и 20-летняя женщины. Состояние 41-летней женщины оценивается врачами "ближе к удовлетворительному".
Водитель Chevrolet имеет стаж вождения почти год, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался два раза. Водитель Honda имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз. В момент аварии оба водителя были трезвыми, добавили в госавтоинспекции.
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