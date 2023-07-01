https://ria.ru/20230701/dtp-1881609567.html

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Екатеринбургом

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Екатеринбургом - РИА Новости, 01.07.2023

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Екатеринбургом

Состояние пяти пострадавших детей в ДТП под Екатеринбургом остается тяжелым, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области в Telegram-канале в субботу. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:09

2023-07-01T09:09

2023-07-01T09:09

происшествия

екатеринбург

свердловская область

тюмень

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Состояние пяти пострадавших детей в ДТП под Екатеринбургом остается тяжелым, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области в Telegram-канале в субботу. В пятницу при лобовом столкновении двух легковушек на 66-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень пострадали девять человек, включая пятерых детей. По информации областной госавтоинспекции, водитель автомобиля Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Honda, после чего обе машины съехали с дороги. В двух авто находились семьи с детьми. В больницы госпитализированы восемь человек с травмами головы, конечностей и внутренних органов. Пятимесячная девочка находится на ИВЛ, отмечали в ГИБДД. "Девочка 2023 года рождения госпитализирована в Белоярскую ЦРБ, состояние крайне тяжелое. Девочки 2010, 2011, 2013 и 2016 годов рождения госпитализированы в ДГКБ №9 Екатеринбурга, состояние тяжелое", – говорится в сообщении Минздрава.Уточняется, что среди пострадавших взрослых в тяжелом состоянии находятся 46-летняя и 20-летняя женщины. Состояние 41-летней женщины оценивается врачами "ближе к удовлетворительному". Водитель Chevrolet имеет стаж вождения почти год, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался два раза. Водитель Honda имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз. В момент аварии оба водителя были трезвыми, добавили в госавтоинспекции.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

екатеринбург

свердловская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, тюмень