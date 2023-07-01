https://ria.ru/20230701/donbass-1881620064.html

Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником

Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником - РИА Новости, 01.07.2023

Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей республики с Днем ветерана боевых действий, назвав их примером для многих поколений россиян и... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:11

2023-07-01T11:11

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специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей республики с Днем ветерана боевых действий, назвав их примером для многих поколений россиян и пожелав здоровья и благополучия. "Сегодня мы чествуем всех, кто самоотверженно исполнял свой воинский долг перед родиной, всех, кто с честью выполнял боевые задачи в самых горячих точках... Дорогие ветераны боевых действий! Ваши мужество, преданность отчизне, доблесть и самопожертвование – пример для многих поколений россиян! Примите мои самые искренние поздравления. Желаю вам здоровья, благополучия и гордости за тех, кто идет по вашим стопам", - написал Пушилин в поздравлении.Он добавил, что 1 июля в республике вспоминают каждого ветерана боевых действий, гордятся их подвигами и разделяют боль утраты по тем, кто не вернулся из боя.

https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868597963.html

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Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, денис пушилин