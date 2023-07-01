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Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/donbass-1881620064.html
Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником
Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником - РИА Новости, 01.07.2023
Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей республики с Днем ветерана боевых действий, назвав их примером для многих поколений россиян и... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:11
2023-07-01T11:11
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей республики с Днем ветерана боевых действий, назвав их примером для многих поколений россиян и пожелав здоровья и благополучия. &quot;Сегодня мы чествуем всех, кто самоотверженно исполнял свой воинский долг перед родиной, всех, кто с честью выполнял боевые задачи в самых горячих точках... Дорогие ветераны боевых действий! Ваши мужество, преданность отчизне, доблесть и самопожертвование – пример для многих поколений россиян! Примите мои самые искренние поздравления. Желаю вам здоровья, благополучия и гордости за тех, кто идет по вашим стопам&quot;, - написал Пушилин в поздравлении.Он добавил, что 1 июля в республике вспоминают каждого ветерана боевых действий, гордятся их подвигами и разделяют боль утраты по тем, кто не вернулся из боя.
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общество, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником

Врио главы ДНР Пушилин поздравил ветеранов боевых действий, назвав их примером для россиян

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей республики с Днем ветерана боевых действий, назвав их примером для многих поколений россиян и пожелав здоровья и благополучия.
«

"Сегодня мы чествуем всех, кто самоотверженно исполнял свой воинский долг перед родиной, всех, кто с честью выполнял боевые задачи в самых горячих точках... Дорогие ветераны боевых действий! Ваши мужество, преданность отчизне, доблесть и самопожертвование – пример для многих поколений россиян! Примите мои самые искренние поздравления. Желаю вам здоровья, благополучия и гордости за тех, кто идет по вашим стопам", - написал Пушилин в поздравлении.

Он добавил, что 1 июля в республике вспоминают каждого ветерана боевых действий, гордятся их подвигами и разделяют боль утраты по тем, кто не вернулся из боя.
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