https://ria.ru/20230701/donbass-1881620064.html
Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником
Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником - РИА Новости, 01.07.2023
Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей республики с Днем ветерана боевых действий, назвав их примером для многих поколений россиян и... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:11
2023-07-01T11:11
2023-07-01T11:11
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей республики с Днем ветерана боевых действий, назвав их примером для многих поколений россиян и пожелав здоровья и благополучия. "Сегодня мы чествуем всех, кто самоотверженно исполнял свой воинский долг перед родиной, всех, кто с честью выполнял боевые задачи в самых горячих точках... Дорогие ветераны боевых действий! Ваши мужество, преданность отчизне, доблесть и самопожертвование – пример для многих поколений россиян! Примите мои самые искренние поздравления. Желаю вам здоровья, благополучия и гордости за тех, кто идет по вашим стопам", - написал Пушилин в поздравлении.Он добавил, что 1 июля в республике вспоминают каждого ветерана боевых действий, гордятся их подвигами и разделяют боль утраты по тем, кто не вернулся из боя.
https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868597963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником
Врио главы ДНР Пушилин поздравил ветеранов боевых действий, назвав их примером для россиян