Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Владимировке 46 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Владимировку и Горловку, выпустив в общей сложности 46 снарядов разного калибра, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Донецк был снова обстрелян в 8.35, в 8.40 и в 9.35, по нему выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров.
В республике также сообщили об обстреле Владимировки, в 9.10 по населенному пункту было выпущено семь снарядов натовского калибра. В то же время украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, по нему выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.