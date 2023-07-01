https://ria.ru/20230701/donbass-1881614593.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку - РИА Новости, 01.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку

Украинские войска обстреляли Донецк, Владимировку и Горловку, выпустив в общей сложности 46 снарядов разного калибра, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:02

2023-07-01T10:02

2023-07-01T10:02

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Владимировку и Горловку, выпустив в общей сложности 46 снарядов разного калибра, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Донецк был снова обстрелян в 8.35, в 8.40 и в 9.35, по нему выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров. В республике также сообщили об обстреле Владимировки, в 9.10 по населенному пункту было выпущено семь снарядов натовского калибра. В то же время украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, по нему выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика