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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/donbass-1881614593.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку - РИА Новости, 01.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку
Украинские войска обстреляли Донецк, Владимировку и Горловку, выпустив в общей сложности 46 снарядов разного калибра, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:02
2023-07-01T10:02
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Владимировку и Горловку, выпустив в общей сложности 46 снарядов разного калибра, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Донецк был снова обстрелян в 8.35, в 8.40 и в 9.35, по нему выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров. В республике также сообщили об обстреле Владимировки, в 9.10 по населенному пункту было выпущено семь снарядов натовского калибра. В то же время украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, по нему выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Владимировке 46 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Владимировку и Горловку, выпустив в общей сложности 46 снарядов разного калибра, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Донецк был снова обстрелян в 8.35, в 8.40 и в 9.35, по нему выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров.
В республике также сообщили об обстреле Владимировки, в 9.10 по населенному пункту было выпущено семь снарядов натовского калибра. В то же время украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, по нему выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 июня, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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