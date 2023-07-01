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Омбудсмен рассказала о семье, ребенок из которой дал на ТВ сигнал о помощи
Омбудсмен рассказала о семье, ребенок из которой дал на ТВ сигнал о помощи - РИА Новости, 01.07.2023
Омбудсмен рассказала о семье, ребенок из которой дал на ТВ сигнал о помощи
Дети в семье из Владимирской области, ребенок из которой показал в эфире телеканала жест, считающийся сигналом о помощи, находятся в безопасности и чувствуют... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:57
2023-07-01T13:57
2023-07-01T17:08
муром
владимирская область
общество
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РЯЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Дети в семье из Владимирской области, ребенок из которой показал в эфире телеканала жест, считающийся сигналом о помощи, находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская. Ранее СУСК по Владимирской области сообщил о проверке, организованной после демонстрации ребенком в эфире федерального телеканала жеста о помощи. В эфире обсуждались проблемы и взаимоотношения в семье из города Мурома. "Вчера соответствующие органы с семьей общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо", — сказала Раснянская. Она добавила, что организовала дополнительную проверку, но семья находится под контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года. "Мы так или иначе контролируем периодически то, что происходит там, в связи с тем, что родители девочки, бывшие супруги, достаточно эмоционально относятся ко всему происходящему", — уточнила она.
https://ria.ru/20230630/lechenie-1881407787.html
муром
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муром, владимирская область, общество
Муром, Владимирская область, Общество
Омбудсмен рассказала о семье, ребенок из которой дал на ТВ сигнал о помощи
Дети в семье под Владимиром, показавшие в сюжете сигнал о помощи, находятся в безопасности
РЯЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Дети в семье из Владимирской области, ребенок из которой показал в эфире телеканала жест, считающийся сигналом о помощи, находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская.
Ранее СУСК по Владимирской области сообщил о проверке, организованной после демонстрации ребенком в эфире федерального телеканала жеста о помощи. В эфире обсуждались проблемы и взаимоотношения в семье из города Мурома.
"Вчера соответствующие органы с семьей общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо", — сказала Раснянская.
Она добавила, что организовала дополнительную проверку, но семья находится под контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года. "Мы так или иначе контролируем периодически то, что происходит там, в связи с тем, что родители девочки, бывшие супруги, достаточно эмоционально относятся ко всему происходящему", — уточнила она.
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