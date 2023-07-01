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На Украине завели дело против российского журналиста Сергея Ключенкова - РИА Новости, 01.07.2023
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13:06 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/delo-1881632498.html
На Украине завели дело против российского журналиста Сергея Ключенкова
На Украине завели дело против российского журналиста Сергея Ключенкова - РИА Новости, 01.07.2023
На Украине завели дело против российского журналиста Сергея Ключенкова
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу в Telegram-канале, что завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова, известного под РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:06
2023-07-01T13:06
в мире
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу в Telegram-канале, что завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), призвавшего к геноциду украинского народа", - говорится в сообщении. Из сообщения следует, что правоохранители сообщили ему заочно о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины: "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", "публичные призывы к геноциду". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Отмечается, что подозреваемый является одним из ключевых блогеров издания "Комсомольская правда" и участником ток-шоу на телеканале "Соловьев live". Служба безопасности Украины неоднократно предъявляла заочные обвинения российским общественным деятелям, но ни к каким последствиям это не привело. При этом Киев преследует журналистов, как российских, так и украинских и зарубежных. Задолго до начала спецоперации на Украине запретили все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет ввели санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее ограничения затронули издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Кроме того, были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Еще в марте 2022-го украинское правительство предложило бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против отечественных журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины еще в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.
https://ria.ru/20230630/dopros-1881583313.html
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html
https://ria.ru/20230628/gosizmena-1880971842.html
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в мире, украина, служба безопасности украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины
На Украине завели дело против российского журналиста Сергея Ключенкова

СБУ завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу в Telegram-канале, что завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), призвавшего к геноциду украинского народа", - говорится в сообщении.
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Из сообщения следует, что правоохранители сообщили ему заочно о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины: "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", "публичные призывы к геноциду". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
Отмечается, что подозреваемый является одним из ключевых блогеров издания "Комсомольская правда" и участником ток-шоу на телеканале "Соловьев live".
Служба безопасности Украины неоднократно предъявляла заочные обвинения российским общественным деятелям, но ни к каким последствиям это не привело.
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При этом Киев преследует журналистов, как российских, так и украинских и зарубежных. Задолго до начала спецоперации на Украине запретили все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет ввели санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее ограничения затронули издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Кроме того, были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Еще в марте 2022-го украинское правительство предложило бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против отечественных журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины еще в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.
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