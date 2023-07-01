https://ria.ru/20230701/delo-1881632498.html

На Украине завели дело против российского журналиста Сергея Ключенкова

На Украине завели дело против российского журналиста Сергея Ключенкова - РИА Новости, 01.07.2023

На Украине завели дело против российского журналиста Сергея Ключенкова

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу в Telegram-канале, что завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова, известного под РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:06

2023-07-01T13:06

2023-07-01T13:06

в мире

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу в Telegram-канале, что завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), призвавшего к геноциду украинского народа", - говорится в сообщении. Из сообщения следует, что правоохранители сообщили ему заочно о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины: "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", "публичные призывы к геноциду". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Отмечается, что подозреваемый является одним из ключевых блогеров издания "Комсомольская правда" и участником ток-шоу на телеканале "Соловьев live". Служба безопасности Украины неоднократно предъявляла заочные обвинения российским общественным деятелям, но ни к каким последствиям это не привело. При этом Киев преследует журналистов, как российских, так и украинских и зарубежных. Задолго до начала спецоперации на Украине запретили все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет ввели санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее ограничения затронули издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Кроме того, были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Еще в марте 2022-го украинское правительство предложило бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против отечественных журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины еще в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.

https://ria.ru/20230630/dopros-1881583313.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html

https://ria.ru/20230628/gosizmena-1880971842.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, служба безопасности украины