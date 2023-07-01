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Россиянам напомнили, что можно построить на даче без согласия соседей - РИА Новости, 01.07.2023
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08:45 01.07.2023 (обновлено: 18:43 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html
Россиянам напомнили, что можно построить на даче без согласия соседей
Россиянам напомнили, что можно построить на даче без согласия соседей - РИА Новости, 01.07.2023
Россиянам напомнили, что можно построить на даче без согласия соседей
Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы ("Единая Россия") Никита Чаплин рассказал РИА Новости, какие постройки на даче можно возвести без... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:45
2023-07-01T18:43
жилье
никита чаплин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы ("Единая Россия") Никита Чаплин рассказал РИА Новости, какие постройки на даче можно возвести без согласия соседей. "Возвести огромную четырехэтажную дачу около забора соседа не получится. Согласно нормам, есть четкие правила этажности и расстояний при возведении домов и других строений и сооружений на даче. Есть несколько важных правил на эту тему, прописанных в законодательстве, которые в целом легко исполнить: все строения на территории вашего участка не должны быть выше 20 метров, то есть не более трех этажей. И даже если ваша постройка соответствует этим нормам, но затеняет участок соседа (деревьев это тоже касается), то он вправе подать в суд", — сказал Чаплин. Согласно нормативам, расстояние от жилого дома до границ соседнего участка должно быть не менее трех метров, до постройки, где содержится скот, и до высокорослых деревьев — четыре метра, отметил он. "Неправильно установленный забор и выпирающая стенка бани или сарая часто доводят соседей до суда. Поэтому, прежде чем возводить строение, которое может помешать соседям, лучше спросить разрешение и письменно его закрепить. В противном случае суд имеет право не только наказать нарушителя штрафом, но и вынести решение о сносе", — отметил Чаплин. Он добавил, что осторожнее стоит быть владельцам новых построек. Дома, которым уже больше 15 лет, сносить вряд ли будут, но обяжут заплатить штраф, добавил депутат. "Получается, что без разрешения соседей вы можете возвести постройки, которые соответствуют норме по высоте и расстоянию от соседского участка и не затеняют чужой огород. Будьте осторожны, не ругайтесь с соседями, чтобы не обременять себя лишними разбирательствами с органами власти", — отметил Чаплин.
https://realty.ria.ru/20230615/dacha-1878107339.html
https://realty.ria.ru/20230525/dacha-1873863617.html
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жилье, никита чаплин, госдума рф, общество
Жилье, Никита Чаплин, Госдума РФ, Общество
Россиянам напомнили, что можно построить на даче без согласия соседей

Депутат ГД Чаплин перечислил правила возведения строений на даче, прописанные в законе

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Дачный участок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы ("Единая Россия") Никита Чаплин рассказал РИА Новости, какие постройки на даче можно возвести без согласия соседей.
"Возвести огромную четырехэтажную дачу около забора соседа не получится. Согласно нормам, есть четкие правила этажности и расстояний при возведении домов и других строений и сооружений на даче. Есть несколько важных правил на эту тему, прописанных в законодательстве, которые в целом легко исполнить: все строения на территории вашего участка не должны быть выше 20 метров, то есть не более трех этажей. И даже если ваша постройка соответствует этим нормам, но затеняет участок соседа (деревьев это тоже касается), то он вправе подать в суд", — сказал Чаплин.
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Согласно нормативам, расстояние от жилого дома до границ соседнего участка должно быть не менее трех метров, до постройки, где содержится скот, и до высокорослых деревьев — четыре метра, отметил он.
"Неправильно установленный забор и выпирающая стенка бани или сарая часто доводят соседей до суда. Поэтому, прежде чем возводить строение, которое может помешать соседям, лучше спросить разрешение и письменно его закрепить. В противном случае суд имеет право не только наказать нарушителя штрафом, но и вынести решение о сносе", — отметил Чаплин.
Он добавил, что осторожнее стоит быть владельцам новых построек. Дома, которым уже больше 15 лет, сносить вряд ли будут, но обяжут заплатить штраф, добавил депутат.
"Получается, что без разрешения соседей вы можете возвести постройки, которые соответствуют норме по высоте и расстоянию от соседского участка и не затеняют чужой огород. Будьте осторожны, не ругайтесь с соседями, чтобы не обременять себя лишними разбирательствами с органами власти", — отметил Чаплин.
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