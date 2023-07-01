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Боррель анонсировал "очень важные события", ждущие Украину в скором времени - РИА Новости, 01.07.2023
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11:32 01.07.2023 (обновлено: 18:44 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/borrel-1881623366.html
Боррель анонсировал "очень важные события", ждущие Украину в скором времени
Боррель анонсировал "очень важные события", ждущие Украину в скором времени - РИА Новости, 01.07.2023
Боррель анонсировал "очень важные события", ждущие Украину в скором времени
Во время председательства Испании в Совете Европейского союза Украину ждут "очень важные события", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:32
2023-07-01T18:44
в мире
украина
киев
жозеп боррель
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Во время председательства Испании в Совете Европейского союза Украину ждут "очень важные события", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE.&quot;Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта&quot;, — сказал он.Боррель отметил также, что мирные переговоры между Киевом и Москвой зависят от событий, которые стоит ждать на днях. По его словам, количество мирных инициатив увеличивается.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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в мире, украина, киев, жозеп боррель, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Владимир Зеленский
Боррель анонсировал "очень важные события", ждущие Украину в скором времени

Боррель анонсировал важные события для Украины во время председательства Испании в ЕС

© AFP 2023 / JOHN THYSВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Во время председательства Испании в Совете Европейского союза Украину ждут "очень важные события", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE.
«

"Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта", — сказал он.

Боррель отметил также, что мирные переговоры между Киевом и Москвой зависят от событий, которые стоит ждать на днях. По его словам, количество мирных инициатив увеличивается.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом.
С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Боррель заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать Украину
26 июня, 11:01
 
В миреУкраинаКиевЖозеп БоррельВладимир Зеленский
 
 
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