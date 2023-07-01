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Трампа ужаснули слова Байдена об Украине - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:54 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/biden-1881695829.html
Трампа ужаснули слова Байдена об Украине
Трампа ужаснули слова Байдена об Украине - РИА Новости, 01.07.2023
Трампа ужаснули слова Байдена об Украине
Экс-президент США Дональд Трамп припомнил оговорку действующего американского лидера Джо Байдена, недавно спутавшего Украину с Ираком, и заявил, что тот... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T22:54
2023-07-01T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ирак
сша
джо байден
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп припомнил оговорку действующего американского лидера Джо Байдена, недавно спутавшего Украину с Ираком, и заявил, что тот "вопиюще некомпетентен" в ситуации, чреватой Третьей мировой войной. Выступая на большом митинге в Южной Каролине, Трамп повторил обещание оперативно разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах 2024 года. "Джо Байден подводит нас на грань Третьей мировой войны, потому что он ни черта не соображает, что делает… Нельзя по ошибке назвать Украину Ираком и, разумеется, нельзя это сделать дважды", - сказал Трамп сторонникам. Байден, известный своими оговорками, в общении с журналистами ранее заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". "Ситуация с Россией такова, что лучше не ошибаться в решениях, потому что мы на пути к Третьей мировой", - добавил Трамп, заявив, что Байден "вопиюще некомпетентен".
https://ria.ru/20230629/bayden-1881120019.html
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в мире, украина, ирак, сша, джо байден, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ирак, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трампа ужаснули слова Байдена об Украине

Трамп обвинил спутавшего Украину с Ираком Байдена в некомпетентности

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден беседует с представителями СМИ
Президент Джо Байден беседует с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден беседует с представителями СМИ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп припомнил оговорку действующего американского лидера Джо Байдена, недавно спутавшего Украину с Ираком, и заявил, что тот "вопиюще некомпетентен" в ситуации, чреватой Третьей мировой войной.
Выступая на большом митинге в Южной Каролине, Трамп повторил обещание оперативно разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах 2024 года.
"Джо Байден подводит нас на грань Третьей мировой войны, потому что он ни черта не соображает, что делает… Нельзя по ошибке назвать Украину Ираком и, разумеется, нельзя это сделать дважды", - сказал Трамп сторонникам.
Байден, известный своими оговорками, в общении с журналистами ранее заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке".
"Ситуация с Россией такова, что лучше не ошибаться в решениях, потому что мы на пути к Третьей мировой", - добавил Трамп, заявив, что Байден "вопиюще некомпетентен".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИракСШАДжо БайденДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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