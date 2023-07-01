Мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков, пишут СМИ
Monde: мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за невозможности обуздать беспорядки
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщила в субботу газета Monde.
"(В пятницу) вечером полицейских было недостаточно, чтобы противостоять беспорядкам. Нам необходимо подкрепление, если мы не хотим, чтобы это повторилось… Мы имеем дело с чрезвычайно мобильными зачинщиками беспорядков. Нам необходимо полицейское подкрепление, чтобы реагировать мгновенно", - приводит газета слова мэра, сказанные им в субботу по итогам ночных погромов.
Дусе заявил, что минувшей ночью город столкнулся с "беспрецедентным насилием", которое происходило с невиданной ранее интенсивностью и повлекло многочисленные последствия. В частности, около 40 магазинов были разграблены, и около 20 машин были подожжены, добавил он.
Ранее о подкреплении попросил мэр Марселя Бенуа Пайан для обеспечения безопасности в городе на фоне протестов, переросших в поджоги и грабежи.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.