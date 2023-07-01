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Мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
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16:51 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/besporyadki-1881659016.html
Мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков, пишут СМИ
Мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
Мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков, пишут СМИ
Мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:51
2023-07-01T16:51
в мире
лион
марсель
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщила в субботу газета Monde. "(В пятницу) вечером полицейских было недостаточно, чтобы противостоять беспорядкам. Нам необходимо подкрепление, если мы не хотим, чтобы это повторилось… Мы имеем дело с чрезвычайно мобильными зачинщиками беспорядков. Нам необходимо полицейское подкрепление, чтобы реагировать мгновенно", - приводит газета слова мэра, сказанные им в субботу по итогам ночных погромов. Дусе заявил, что минувшей ночью город столкнулся с "беспрецедентным насилием", которое происходило с невиданной ранее интенсивностью и повлекло многочисленные последствия. В частности, около 40 магазинов были разграблены, и около 20 машин были подожжены, добавил он. Ранее о подкреплении попросил мэр Марселя Бенуа Пайан для обеспечения безопасности в городе на фоне протестов, переросших в поджоги и грабежи. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881644066.html
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в мире, лион, марсель, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Лион, Марсель, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков, пишут СМИ

Monde: мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за невозможности обуздать беспорядки

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщила в субботу газета Monde.
"(В пятницу) вечером полицейских было недостаточно, чтобы противостоять беспорядкам. Нам необходимо подкрепление, если мы не хотим, чтобы это повторилось… Мы имеем дело с чрезвычайно мобильными зачинщиками беспорядков. Нам необходимо полицейское подкрепление, чтобы реагировать мгновенно", - приводит газета слова мэра, сказанные им в субботу по итогам ночных погромов.
Дусе заявил, что минувшей ночью город столкнулся с "беспрецедентным насилием", которое происходило с невиданной ранее интенсивностью и повлекло многочисленные последствия. В частности, около 40 магазинов были разграблены, и около 20 машин были подожжены, добавил он.
Ранее о подкреплении попросил мэр Марселя Бенуа Пайан для обеспечения безопасности в городе на фоне протестов, переросших в поджоги и грабежи.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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