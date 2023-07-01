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Мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков, пишут СМИ

Мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023

Мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков, пишут СМИ

Мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T16:51

2023-07-01T16:51

2023-07-01T16:51

в мире

лион

марсель

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщила в субботу газета Monde. "(В пятницу) вечером полицейских было недостаточно, чтобы противостоять беспорядкам. Нам необходимо подкрепление, если мы не хотим, чтобы это повторилось… Мы имеем дело с чрезвычайно мобильными зачинщиками беспорядков. Нам необходимо полицейское подкрепление, чтобы реагировать мгновенно", - приводит газета слова мэра, сказанные им в субботу по итогам ночных погромов. Дусе заявил, что минувшей ночью город столкнулся с "беспрецедентным насилием", которое происходило с невиданной ранее интенсивностью и повлекло многочисленные последствия. В частности, около 40 магазинов были разграблены, и около 20 машин были подожжены, добавил он. Ранее о подкреплении попросил мэр Марселя Бенуа Пайан для обеспечения безопасности в городе на фоне протестов, переросших в поджоги и грабежи. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881644066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лион, марсель, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере