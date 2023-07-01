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В Австрии заявили об отсутствии альтернативы поставкам российского газа - РИА Новости, 01.07.2023
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09:35 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/avstriya-1881612327.html
В Австрии заявили об отсутствии альтернативы поставкам российского газа
В Австрии заявили об отсутствии альтернативы поставкам российского газа - РИА Новости, 01.07.2023
В Австрии заявили об отсутствии альтернативы поставкам российского газа
Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер, ранее заявившая о "ненадежности" варианта получения газа из России, "помешана на зеленой сделке" и понятия не имеет,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:35
2023-07-01T09:35
экономика
австрия
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
евросоюз
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер, ранее заявившая о "ненадежности" варианта получения газа из России, "помешана на зеленой сделке" и понятия не имеет, как отказаться от газа из РФ, у Австрии нет альтернатив российскому газу, заявил РИА Новости депутат от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Роман Хайдер. "Министр фанатично помешана на зеленых сделках. Она понятия не имеет, как отказаться от российского газа, поэтому пригласила поставщиков газа рассказать ей, как это сделать. После встречи она знала не больше, чем раньше. Правда в том, что у Австрии нет альтернативы российскому газу", - заявил Хайдер. Депутат подчеркнул, что часть газа в Австрию также поступает из Германии и Италии, однако, по словам Хайдера, в Вене "не хотят знать, откуда эти страны получают этот газ". "Таким образом, мы склонны полагать, что гораздо больше, чем заявленные 64%, поступает из России", - подытожил депутат. В понедельник Гевесслер заявила, что Австрия по-прежнему получает большую часть газовых поставок из России. Министр отметила, что получение газа из России является "ненадежным" вариантом и необходимо приложить усилия для отказа от российских энергоресурсов. По ее словам, газохранилища в Австрии заполнены на 80%, а цены на энергию в целом снизились. Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил в частности глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
https://ria.ru/20230615/evropa-1877908683.html
https://ria.ru/20230523/elektrichestvo-1873484010.html
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экономика, австрия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, евросоюз
Экономика, Австрия, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром, Евросоюз
В Австрии заявили об отсутствии альтернативы поставкам российского газа

Депутат от АПС Хайдер: у Австрии нет альтернативы поставкам российского газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене, Австрия
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене, Австрия - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене, Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер, ранее заявившая о "ненадежности" варианта получения газа из России, "помешана на зеленой сделке" и понятия не имеет, как отказаться от газа из РФ, у Австрии нет альтернатив российскому газу, заявил РИА Новости депутат от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Роман Хайдер.
«
"Министр фанатично помешана на зеленых сделках. Она понятия не имеет, как отказаться от российского газа, поэтому пригласила поставщиков газа рассказать ей, как это сделать. После встречи она знала не больше, чем раньше. Правда в том, что у Австрии нет альтернативы российскому газу", - заявил Хайдер.
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Депутат подчеркнул, что часть газа в Австрию также поступает из Германии и Италии, однако, по словам Хайдера, в Вене "не хотят знать, откуда эти страны получают этот газ".
"Таким образом, мы склонны полагать, что гораздо больше, чем заявленные 64%, поступает из России", - подытожил депутат.
В понедельник Гевесслер заявила, что Австрия по-прежнему получает большую часть газовых поставок из России. Министр отметила, что получение газа из России является "ненадежным" вариантом и необходимо приложить усилия для отказа от российских энергоресурсов. По ее словам, газохранилища в Австрии заполнены на 80%, а цены на энергию в целом снизились.
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Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России.
"Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил в частности глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
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