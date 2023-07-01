https://ria.ru/20230701/avariya-1881699172.html

Прокуратура назвала возможного виновника ДТП на саратовской трассе

Прокуратура назвала возможного виновника ДТП на саратовской трассе - РИА Новости, 01.07.2023

Прокуратура назвала возможного виновника ДТП на саратовской трассе

Погибший водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T23:43

2023-07-01T23:43

2023-07-01T23:43

происшествия

саратовская область

авто

красноармейский район

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Погибший водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Ранее в правительстве области сообщили, что при столкновении трех автомобилей на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района три человека погибли и еще пять пострадали. В минздраве региона уточнили, что пострадали шесть человек, в том числе трое детей, причем один из пострадавших - мужчина 30 лет с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в реанимации. По данным ГИБДД, на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser. "По предварительным данным... водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автомобилем "Газель", а также лобовое столкновение с автомобилем Land Cruiser 100. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ-2110 и его пассажиры погибли на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что по поручению областного прокурора организована проверка по факту автоаварии, а также начата процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

саратовская область

красноармейский район

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происшествия, саратовская область, авто, красноармейский район, гибдд мвд рф