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Прокуратура назвала возможного виновника ДТП на саратовской трассе - РИА Новости, 01.07.2023
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23:43 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/avariya-1881699172.html
Прокуратура назвала возможного виновника ДТП на саратовской трассе
Прокуратура назвала возможного виновника ДТП на саратовской трассе - РИА Новости, 01.07.2023
Прокуратура назвала возможного виновника ДТП на саратовской трассе
Погибший водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T23:43
2023-07-01T23:43
происшествия
саратовская область
авто
красноармейский район
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Погибший водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Ранее в правительстве области сообщили, что при столкновении трех автомобилей на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района три человека погибли и еще пять пострадали. В минздраве региона уточнили, что пострадали шесть человек, в том числе трое детей, причем один из пострадавших - мужчина 30 лет с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в реанимации. По данным ГИБДД, на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser. "По предварительным данным... водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автомобилем "Газель", а также лобовое столкновение с автомобилем Land Cruiser 100. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ-2110 и его пассажиры погибли на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что по поручению областного прокурора организована проверка по факту автоаварии, а также начата процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, авто, красноармейский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Авто, Красноармейский район, ГИБДД МВД РФ
Прокуратура назвала возможного виновника ДТП на саратовской трассе

Прокуратура назвала погибшего водителя вероятным виновником ДТП на саратовской трассе

© iStock.com / Aleksei AndreevЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© iStock.com / Aleksei Andreev
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Погибший водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Ранее в правительстве области сообщили, что при столкновении трех автомобилей на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района три человека погибли и еще пять пострадали. В минздраве региона уточнили, что пострадали шесть человек, в том числе трое детей, причем один из пострадавших - мужчина 30 лет с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в реанимации. По данным ГИБДД, на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser.
"По предварительным данным... водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автомобилем "Газель", а также лобовое столкновение с автомобилем Land Cruiser 100. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ-2110 и его пассажиры погибли на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по поручению областного прокурора организована проверка по факту автоаварии, а также начата процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ПроисшествияСаратовская областьАвтоКрасноармейский районГИБДД МВД РФ
 
 
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