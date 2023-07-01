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Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек - РИА Новости, 01.07.2023
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22:24 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/avariya-1881693949.html
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек - РИА Новости, 01.07.2023
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек
Число пострадавших при столкновении трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, где погибли три человека, выросло с пяти до шести человек,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T22:24
2023-07-01T22:24
происшествия
саратовская область
красноармейский район
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, где погибли три человека, выросло с пяти до шести человек, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале. Ранее в правительстве области сообщили, что при столкновении трех автомобилей на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района три человека погибли и еще пять пострадали. По данным ГИБДД, на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser. "Пострадавших девять человек, из них трое детей. (В числе пострадавших – прим. ред.) погибших три человека, все взрослые. Все жители Пермского края", - написал Костин.По его словам, мужчина 30 лет с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении, 46-летний мужчина и 40-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Министр уточнил, что 15-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести, 15-летняя и восьмилетняя девочки в удовлетворительном состоянии также доставлены в больницу. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что погибли водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2110.
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происшествия, саратовская область, красноармейский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Красноармейский район, ГИБДД МВД РФ
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек

Министр Костин: число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, где погибли три человека, выросло с пяти до шести человек, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.
Ранее в правительстве области сообщили, что при столкновении трех автомобилей на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района три человека погибли и еще пять пострадали. По данным ГИБДД, на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser.
"Пострадавших девять человек, из них трое детей. (В числе пострадавших – прим. ред.) погибших три человека, все взрослые. Все жители Пермского края", - написал Костин.
По его словам, мужчина 30 лет с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении, 46-летний мужчина и 40-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Министр уточнил, что 15-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести, 15-летняя и восьмилетняя девочки в удовлетворительном состоянии также доставлены в больницу.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что погибли водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2110.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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ПроисшествияСаратовская областьКрасноармейский районГИБДД МВД РФ
 
 
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