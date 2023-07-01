https://ria.ru/20230701/avariya-1881693949.html
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек - РИА Новости, 01.07.2023
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек
Число пострадавших при столкновении трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, где погибли три человека, выросло с пяти до шести человек,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T22:24
2023-07-01T22:24
2023-07-01T22:24
происшествия
саратовская область
красноармейский район
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, где погибли три человека, выросло с пяти до шести человек, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале. Ранее в правительстве области сообщили, что при столкновении трех автомобилей на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района три человека погибли и еще пять пострадали. По данным ГИБДД, на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser. "Пострадавших девять человек, из них трое детей. (В числе пострадавших – прим. ред.) погибших три человека, все взрослые. Все жители Пермского края", - написал Костин.По его словам, мужчина 30 лет с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении, 46-летний мужчина и 40-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Министр уточнил, что 15-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести, 15-летняя и восьмилетняя девочки в удовлетворительном состоянии также доставлены в больницу. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что погибли водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2110.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
саратовская область
красноармейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, красноармейский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Красноармейский район, ГИБДД МВД РФ
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек
Министр Костин: число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести человек