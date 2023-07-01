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МВД Дагестана рассказало подробности о ЧП с воздушным шаром

МВД Дагестана рассказало подробности о ЧП с воздушным шаром - РИА Новости, 01.07.2023

МВД Дагестана рассказало подробности о ЧП с воздушным шаром

Воздушный шар в Махачкале не упал, а совершил экстренную посадку, на борту находились четыре человека, все живы, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T20:40

2023-07-01T20:40

2023-07-01T21:01

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Воздушный шар в Махачкале не упал, а совершил экстренную посадку, на борту находились четыре человека, все живы, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.Ранее в прокуратуре республики заявили, что, по предварительным данным, в субботу в Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал, ударившись о скалу на склоне горы Тарки-Тау."Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил. На борту находились сам пилот и три его пассажира. Все живы", – говорится в сообщении.Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что махачкалинский следственный отдел на транспорте проверяет информацию о жесткой посадке воздушного шара.

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махачкала

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происшествия, махачкала