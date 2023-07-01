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МВД Дагестана рассказало подробности о ЧП с воздушным шаром - РИА Новости, 01.07.2023
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20:40 01.07.2023 (обновлено: 21:01 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/avariya-1881686228.html
МВД Дагестана рассказало подробности о ЧП с воздушным шаром
МВД Дагестана рассказало подробности о ЧП с воздушным шаром - РИА Новости, 01.07.2023
МВД Дагестана рассказало подробности о ЧП с воздушным шаром
Воздушный шар в Махачкале не упал, а совершил экстренную посадку, на борту находились четыре человека, все живы, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:40
2023-07-01T21:01
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Воздушный шар в Махачкале не упал, а совершил экстренную посадку, на борту находились четыре человека, все живы, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.Ранее в прокуратуре республики заявили, что, по предварительным данным, в субботу в Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал, ударившись о скалу на склоне горы Тарки-Тау."Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил. На борту находились сам пилот и три его пассажира. Все живы", – говорится в сообщении.Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что махачкалинский следственный отдел на транспорте проверяет информацию о жесткой посадке воздушного шара.
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
МВД Дагестана рассказало подробности о ЧП с воздушным шаром

МВД Дагестана: воздушный шар с четырьмя людьми на борту совершил экстренную посадку

© Flickr / Allie VerbovetskayaПолицейские машины в Махачкале, Дагестан
Полицейские машины в Махачкале, Дагестан - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Flickr / Allie Verbovetskaya
Полицейские машины в Махачкале, Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Воздушный шар в Махачкале не упал, а совершил экстренную посадку, на борту находились четыре человека, все живы, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Ранее в прокуратуре республики заявили, что, по предварительным данным, в субботу в Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал, ударившись о скалу на склоне горы Тарки-Тау.
"Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил. На борту находились сам пилот и три его пассажира. Все живы", – говорится в сообщении.
Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что махачкалинский следственный отдел на транспорте проверяет информацию о жесткой посадке воздушного шара.
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