https://ria.ru/20230701/avariya-1881682548.html
Минздрав Карелии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Минздрав Карелии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 01.07.2023
Минздрав Карелии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, восемь человек отправили на... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:06
2023-07-01T20:06
2023-07-01T20:06
происшествия
лахденпохский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, восемь человек отправили на амбулаторное лечение, сообщает республиканский минздрав. Туристический автобус днем в субботу попал в ДТП в Лахденпохском районе Карелии. Сообщалось, что автобус Neoplan с 47-летним водителем съехал в кювет и опрокинулся. По состоянию на 17 часов, восемь пострадавших было госпитализировано. СК по факту ДТП начал доследственную проверку. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. "В автобусе, на момент аварии, находились 40 человек. Десять пострадавших доставлены в Сортавальскую ЦРБ. По результатам обследования двое госпитализированы в тяжёлом состоянии с черепно-мозговыми травмами. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает. Восемь человек отправлены на амбулаторное лечение", - информирует минздрав Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что среди пострадавших детей нет.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, лахденпохский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лахденпохский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Минздрав Карелии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Минздрав Карелии: двух пострадавших в ДТП госпитализировали с черепно-мозговыми травмами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, восемь человек отправили на амбулаторное лечение, сообщает республиканский минздрав.
Туристический автобус днем в субботу попал в ДТП в Лахденпохском районе
Карелии. Сообщалось, что автобус Neoplan с 47-летним водителем съехал в кювет и опрокинулся. По состоянию на 17 часов, восемь пострадавших было госпитализировано. СК
по факту ДТП начал доследственную проверку. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.
"В автобусе, на момент аварии, находились 40 человек. Десять пострадавших доставлены в Сортавальскую ЦРБ. По результатам обследования двое госпитализированы в тяжёлом состоянии с черепно-мозговыми травмами. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает. Восемь человек отправлены на амбулаторное лечение", - информирует минздрав Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что среди пострадавших детей нет.
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