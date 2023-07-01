https://ria.ru/20230701/avariya-1881666716.html
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек - РИА Новости, 01.07.2023
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек
Восемь человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:56
2023-07-01T17:56
2023-07-01T18:07
происшествия
лахденпохский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881667769_0:110:1171:768_1920x0_80_0_0_2b88052ec64d759822e7b8d293b07fb2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее МВД по республике Карелия сообщало, что туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека доставлены в больницу. ДТП произошло около 14 часов в Лахденпохском районе. В автобусе находился 41 человек. "На региональной автодороге Ласанен - Терву 47-летний водитель автобуса "Neoplan" допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием… По состоянию на 17 часов, 8 пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230701/avariya-1881666542.html
лахденпохский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881667769_0:0:1169:877_1920x0_80_0_0_5ba9cde8c32ad789406712913f8e10cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лахденпохский район
Происшествия, Лахденпохский район
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек
После ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек