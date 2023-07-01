https://ria.ru/20230701/avariya-1881666716.html

После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек

После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек - РИА Новости, 01.07.2023

После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек

Восемь человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:56

2023-07-01T17:56

2023-07-01T18:07

происшествия

лахденпохский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее МВД по республике Карелия сообщало, что туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека доставлены в больницу. ДТП произошло около 14 часов в Лахденпохском районе. В автобусе находился 41 человек. "На региональной автодороге Ласанен - Терву 47-летний водитель автобуса "Neoplan" допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием… По состоянию на 17 часов, 8 пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230701/avariya-1881666542.html

лахденпохский район

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2023

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происшествия, лахденпохский район