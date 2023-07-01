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После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек - РИА Новости, 01.07.2023
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17:56 01.07.2023 (обновлено: 18:07 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/avariya-1881666716.html
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек - РИА Новости, 01.07.2023
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек
Восемь человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:56
2023-07-01T18:07
происшествия
лахденпохский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее МВД по республике Карелия сообщало, что туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека доставлены в больницу. ДТП произошло около 14 часов в Лахденпохском районе. В автобусе находился 41 человек. "На региональной автодороге Ласанен - Терву 47-летний водитель автобуса "Neoplan" допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием… По состоянию на 17 часов, 8 пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.
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происшествия, лахденпохский район
Происшествия, Лахденпохский район
После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек

После ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек

© Фото : пресс-служба МВД по Республике Карелия ДТП с участием туристического автобуса в Лахденпохском районе Карелии
 ДТП с участием туристического автобуса в Лахденпохском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Карелия
ДТП с участием туристического автобуса в Лахденпохском районе Карелии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее МВД по республике Карелия сообщало, что туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека доставлены в больницу. ДТП произошло около 14 часов в Лахденпохском районе. В автобусе находился 41 человек.
"На региональной автодороге Ласанен - Терву 47-летний водитель автобуса "Neoplan" допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием… По состоянию на 17 часов, 8 пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЛахденпохский район
 
 
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