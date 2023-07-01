https://ria.ru/20230701/avariya-1881666542.html

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб младенец

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб младенец - РИА Новости, 01.07.2023

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб младенец

Пятимесячная девочка умерла после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщил старший помощник руководителя управления СК по Свердловской области Александр... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:52

2023-07-01T17:52

2023-07-01T18:51

происшествия

екатеринбург

тюмень

авто

россия

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Пятимесячная девочка умерла после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщил старший помощник руководителя управления СК по Свердловской области Александр Шульга. В пятницу при лобовом столкновении двух легковушек на 66-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень пострадали девять человек, включая пятерых детей. По информации областной госавтоинспекции, водитель автомобиля Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Honda, после чего обе машины съехали с дороги. В двух авто находились семьи с детьми. Утром пресс-служба областного минздрава уточняла, что состояние пяти детей и еще двух пострадавших женщин оставалось тяжелым. Пятимесячная девочка находилась на ИВЛ. "К сожалению, один ребенок – 5-месячная девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась впоследствии в больнице. По данному факту следственным отделом по городу Заречный... в отношении водителя "Шевроле" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека)", – говорится в сообщении. Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет. Водитель Chevrolet имеет стаж вождения почти год, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался два раза. Водитель Honda имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз. В момент аварии оба водителя были трезвыми, отмечали ранее в госавтоинспекции.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, тюмень, авто, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)