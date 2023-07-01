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В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб младенец
В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб младенец - РИА Новости, 01.07.2023
В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб младенец
Пятимесячная девочка умерла после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщил старший помощник руководителя управления СК по Свердловской области Александр... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:52
2023-07-01T17:52
2023-07-01T18:51
происшествия
екатеринбург
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авто
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александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Пятимесячная девочка умерла после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщил старший помощник руководителя управления СК по Свердловской области Александр Шульга. В пятницу при лобовом столкновении двух легковушек на 66-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень пострадали девять человек, включая пятерых детей. По информации областной госавтоинспекции, водитель автомобиля Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Honda, после чего обе машины съехали с дороги. В двух авто находились семьи с детьми. Утром пресс-служба областного минздрава уточняла, что состояние пяти детей и еще двух пострадавших женщин оставалось тяжелым. Пятимесячная девочка находилась на ИВЛ. "К сожалению, один ребенок – 5-месячная девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась впоследствии в больнице. По данному факту следственным отделом по городу Заречный... в отношении водителя "Шевроле" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека)", – говорится в сообщении. Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет. Водитель Chevrolet имеет стаж вождения почти год, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался два раза. Водитель Honda имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз. В момент аварии оба водителя были трезвыми, отмечали ранее в госавтоинспекции.
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происшествия, екатеринбург, тюмень, авто, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Тюмень, Авто, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб младенец
СК: пятимесячная девочка умерла после столкновения машин на трассе Екатеринбург — Тюмень
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости.
Пятимесячная девочка умерла после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщил старший помощник руководителя управления СК
по Свердловской области Александр Шульга.
В пятницу при лобовом столкновении двух легковушек на 66-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень пострадали девять человек, включая пятерых детей.
По информации областной госавтоинспекции, водитель автомобиля Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Honda, после чего обе машины съехали с дороги. В двух авто находились семьи с детьми.
Утром пресс-служба областного минздрава уточняла, что состояние пяти детей и еще двух пострадавших женщин оставалось тяжелым. Пятимесячная девочка находилась на ИВЛ.
"К сожалению, один ребенок – 5-месячная девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась впоследствии в больнице. По данному факту следственным отделом по городу Заречный
... в отношении водителя "Шевроле" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.
Водитель Chevrolet имеет стаж вождения почти год, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался два раза. Водитель Honda имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз. В момент аварии оба водителя были трезвыми, отмечали ранее в госавтоинспекции.
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