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В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие
В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.07.2023
В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие
Туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека госпитализированы, сообщило управление МВД по республике во ВКонтакте. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:53
2023-07-01T15:53
2023-07-01T19:10
происшествия
лахденпохский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека госпитализированы, сообщило управление МВД по республике во ВКонтакте.ДТП с участием туристического автобуса произошло около 14 часов в Лахденпохском районе. "По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. В салоне находился 41 человек. Двое из них доставлены в больницу", - сообщается на странице МВД по Карелии в соцсети "ВКонтакте".
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лахденпохский район
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происшествия, лахденпохский район
Происшествия, Лахденпохский район
В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие
МВД: в Карелии туристический автобус выехал на обочину и перевернулся