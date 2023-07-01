https://ria.ru/20230701/avariya-1881652365.html

В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.07.2023

В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

Туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека госпитализированы, сообщило управление МВД по республике во ВКонтакте. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:53

2023-07-01T15:53

2023-07-01T19:10

происшествия

лахденпохский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека госпитализированы, сообщило управление МВД по республике во ВКонтакте.ДТП с участием туристического автобуса произошло около 14 часов в Лахденпохском районе. "По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. В салоне находился 41 человек. Двое из них доставлены в больницу", - сообщается на странице МВД по Карелии в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html

лахденпохский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лахденпохский район