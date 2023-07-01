Рейтинг@Mail.ru
В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 01.07.2023 (обновлено: 19:10 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/avariya-1881652365.html
В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие
В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.07.2023
В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие
Туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека госпитализированы, сообщило управление МВД по республике во ВКонтакте. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:53
2023-07-01T19:10
происшествия
лахденпохский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881667769_0:110:1171:768_1920x0_80_0_0_2b88052ec64d759822e7b8d293b07fb2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека госпитализированы, сообщило управление МВД по республике во ВКонтакте.ДТП с участием туристического автобуса произошло около 14 часов в Лахденпохском районе. "По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. В салоне находился 41 человек. Двое из них доставлены в больницу", - сообщается на странице МВД по Карелии в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html
лахденпохский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881667769_0:0:1169:877_1920x0_80_0_0_5ba9cde8c32ad789406712913f8e10cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лахденпохский район
Происшествия, Лахденпохский район
В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

МВД: в Карелии туристический автобус выехал на обочину и перевернулся

© Фото : пресс-служба МВД по Республике КарелияДТП с участием туристического автобуса в Лахденпохском районе Карелии
ДТП с участием туристического автобуса в Лахденпохском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Карелия
ДТП с участием туристического автобуса в Лахденпохском районе Карелии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Туристический автобус перевернулся в Карелии, два человека госпитализированы, сообщило управление МВД по республике во ВКонтакте.
ДТП с участием туристического автобуса произошло около 14 часов в Лахденпохском районе.
"По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. В салоне находился 41 человек. Двое из них доставлены в больницу", - сообщается на странице МВД по Карелии в соцсети "ВКонтакте".
ДТП в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
21 июня, 21:58
 
ПроисшествияЛахденпохский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала