https://ria.ru/20230701/argentina-1881606944.html
Аргентина выплатила долг МВФ юанями, пишут СМИ
Аргентина выплатила долг МВФ юанями, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
Аргентина выплатила долг МВФ юанями, пишут СМИ
Аргентина на фоне проблем с международными резервами использовала юани и специальные права заимствования для выплат МВФ по долгу, сообщила газета La Nación. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:34
2023-07-01T08:34
2023-07-01T08:34
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл - РИА Новости. Аргентина на фоне проблем с международными резервами использовала юани и специальные права заимствования для выплат МВФ по долгу, сообщила газета La Nación. "Правительство осуществило сегодня платеж в размере 2,7 миллиарда долларов, использовав юани и специальные права заимствования", - говорится в сообщении. Ожидается, что на следующей неделе аргентинская делегация отправится в США для продолжения переговоров. В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако стране было переведено более 44 миллиардов. В марте прошлого года парламент Аргентины одобрил соглашение с МВФ по реструктуризации долга страны на почти 45 миллиардов долларов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аргентина, сша, мвф
Экономика, Аргентина, США, МВФ
Аргентина выплатила долг МВФ юанями, пишут СМИ
La Nación: Аргентина использовала юани вместо долларов для выплат МВФ по долгу
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл - РИА Новости.
Аргентина на фоне проблем с международными резервами использовала юани и специальные права заимствования для выплат МВФ по долгу, сообщила газета
La Nación.
"Правительство осуществило сегодня платеж в размере 2,7 миллиарда долларов, использовав юани и специальные права заимствования", - говорится в сообщении.
Ожидается, что на следующей неделе аргентинская делегация отправится в США
для продолжения переговоров.
В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако стране было переведено более 44 миллиардов.
В марте прошлого года парламент Аргентины одобрил соглашение с МВФ по реструктуризации долга страны на почти 45 миллиардов долларов.
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