https://ria.ru/20230701/argentina-1881606944.html

Аргентина выплатила долг МВФ юанями, пишут СМИ

Аргентина выплатила долг МВФ юанями, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023

Аргентина выплатила долг МВФ юанями, пишут СМИ

Аргентина на фоне проблем с международными резервами использовала юани и специальные права заимствования для выплат МВФ по долгу, сообщила газета La Nación. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:34

2023-07-01T08:34

2023-07-01T08:34

экономика

аргентина

сша

мвф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл - РИА Новости. Аргентина на фоне проблем с международными резервами использовала юани и специальные права заимствования для выплат МВФ по долгу, сообщила газета La Nación. "Правительство осуществило сегодня платеж в размере 2,7 миллиарда долларов, использовав юани и специальные права заимствования", - говорится в сообщении. Ожидается, что на следующей неделе аргентинская делегация отправится в США для продолжения переговоров. В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако стране было переведено более 44 миллиардов. В марте прошлого года парламент Аргентины одобрил соглашение с МВФ по реструктуризации долга страны на почти 45 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230520/neokolonializm-1873060628.html

аргентина

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, аргентина, сша, мвф