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С 1 июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки - РИА Новости, 01.07.2023
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02:16 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/aktsiz-1881594857.html
С 1 июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки
С 1 июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки - РИА Новости, 01.07.2023
С 1 июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки
Акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки вводится в РФ с 1 июля 2023 года, его размер составит 7 рублей за литр. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T02:16
2023-07-01T02:16
экономика
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки вводится в РФ с 1 июля 2023 года, его размер составит 7 рублей за литр. Подакцизными станут упакованные напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, напитки содержащие сахар - например, глюкозу, фруктозу, сахарозу и другие подобные вещества, либо сироп с сахаром или мед. Важным условием является содержание углеводов - более 5 граммов на 100 миллилитров напитка, и объемная доля этилового спирта - она не должна превышать 1,2%. Из-под действия акциза выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе. Не признается сахаросодержащими напитками и алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%. Закон, вводящий акциз, был подписан в конце ноября 2022 года. "Введение акциза на сахаросодержащие напитки - это масштабное событие для всей индустрии, уже сейчас очевидно, что оно окажет серьезное влияние на работу каждой компании, независимо от размера производства", - прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. Он пояснил, что в результате индустрия напитков в РФ оказалась в ситуации вынужденной трансформации бизнес-процессов и необходимости перестроения многих ключевых механизмов: все это, по его мнению, может повлиять на формирование прибыли и организацию производства, маркетинговую стратегию. "В данный момент главным вопросом для каждого производителя сахаросодержащих напитков является вопрос минимизации рисков и выработки четкой стратегии дальнейшей работы. Необходимо заранее проработать механику налоговой отчетности и принять принципиальные управленческие решения относительно дальнейшего функционирования компании", - считает Новиков.
https://ria.ru/20230127/veypy-1847763163.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
С 1 июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки

С 1 июля в России вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкБутылки на конвейере
Бутылки на конвейере - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки вводится в РФ с 1 июля 2023 года, его размер составит 7 рублей за литр.
Подакцизными станут упакованные напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, напитки содержащие сахар - например, глюкозу, фруктозу, сахарозу и другие подобные вещества, либо сироп с сахаром или мед. Важным условием является содержание углеводов - более 5 граммов на 100 миллилитров напитка, и объемная доля этилового спирта - она не должна превышать 1,2%.
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Из-под действия акциза выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе. Не признается сахаросодержащими напитками и алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%. Закон, вводящий акциз, был подписан в конце ноября 2022 года.
"Введение акциза на сахаросодержащие напитки - это масштабное событие для всей индустрии, уже сейчас очевидно, что оно окажет серьезное влияние на работу каждой компании, независимо от размера производства", - прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.
Он пояснил, что в результате индустрия напитков в РФ оказалась в ситуации вынужденной трансформации бизнес-процессов и необходимости перестроения многих ключевых механизмов: все это, по его мнению, может повлиять на формирование прибыли и организацию производства, маркетинговую стратегию.
"В данный момент главным вопросом для каждого производителя сахаросодержащих напитков является вопрос минимизации рисков и выработки четкой стратегии дальнейшей работы. Необходимо заранее проработать механику налоговой отчетности и принять принципиальные управленческие решения относительно дальнейшего функционирования компании", - считает Новиков.
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