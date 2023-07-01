https://ria.ru/20230701/aeroport-1881625715.html

Аэропорт Кишинева возобновил штатную работу после инцидента со стрельбой

Аэропорт Кишинева возобновил штатную работу после инцидента со стрельбой - РИА Новости, 01.07.2023

Аэропорт Кишинева возобновил штатную работу после инцидента со стрельбой

Администрация Кишиневского международного аэропорта сообщила о возобновлении работы воздушной гавани Молдавии в обычном режиме после пятничного инцидента со... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:58

2023-07-01T11:58

2023-07-01T11:58

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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Администрация Кишиневского международного аэропорта сообщила о возобновлении работы воздушной гавани Молдавии в обычном режиме после пятничного инцидента со стрельбой. Ранее в пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. "Сегодня утром зал прилета Кишиневского международного аэропорта был вновь открыт для пассажиров, и в настоящее время аэропорт работает в обычном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, объявленному авиакомпаниями", - отмечается в сообщении на официальном сайте молдавской воздушной гавани.Согласно данным онлайн-табло прибытия и отлетов, только один рейс c утра был отменен, еще три задерживаются течение дня - из Еревана, Ниццы и Лондона. После инцидента со стрельбой премьер Молдавии Дорин Речан заявил на брифинге, что меры безопасности были усилены по всей республики.

https://ria.ru/20230630/strelba-1881586937.html

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кишинев

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в мире, кишинев, молдавия