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Звезда "Дневников вампира" стал отцом во второй раз - РИА Новости, 30.06.2023
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Культура
 
15:45 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881472453.html
Звезда "Дневников вампира" стал отцом во второй раз
Звезда "Дневников вампира" стал отцом во второй раз - РИА Новости, 30.06.2023
Звезда "Дневников вампира" стал отцом во второй раз
У 44-летнего Иэна Сомерхолдера и его 35-летней супруги Никки Рид родился второй ребенок, сообщает People. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:45
2023-06-30T15:45
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. У 44-летнего Иэна Сомерхолдера и его 35-летней супруги Никки Рид родился второй ребенок, сообщает People. &quot;Несколько недель назад у нас родился сын. Это был один из самых прекрасных дней в моей жизни&quot;, – рассказала Рид.Пара объявила о том, что готовится к пополнению в семье зимой. У знаменитостей также есть дочь Боди Солэй. Девочка появилась на свет в 2017 году. Сомерхолдер известен по сериалу "Дневники вампира". Он сыграл Деймона Сальваторе, обращенного в кровопийцу в 1864-м году. В сериале есть флешбэки, но основные события разворачивались уже в XXI веке. Дэймон страдал в любовном треугольнике: красавица Елена нравилась не только ему, но и его родному брату-вурдалаку. Рид тоже снималась в вампирской саге. В "Сумерках" она исполнила роль Розали Хейл, сестры главного героя – Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон).Ранее беременность рассекретила Ольга Кузьмина. Зрители знают ее по сериалу "Кухня" и шоу "Ледниковый период". А еще актриса озвучила Чебурашку в одноименном фильме-рекордсмене проката.
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Елена Громова
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Звезда "Дневников вампира" стал отцом во второй раз

Звезда "Дневников вампира" Иэн Сомерхолдер стал отцом во второй раз

© AP Photo / Invision/Sanford MyersАмериканская актриса Никки Рид и актер Иэн Сомерхолдер на церемонии вручения CMT Music Awards 2015
Американская актриса Никки Рид и актер Иэн Сомерхолдер на церемонии вручения CMT Music Awards 2015 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Invision/Sanford Myers
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. У 44-летнего Иэна Сомерхолдера и его 35-летней супруги Никки Рид родился второй ребенок, сообщает People.
«

"Несколько недель назад у нас родился сын. Это был один из самых прекрасных дней в моей жизни", – рассказала Рид.

Пара объявила о том, что готовится к пополнению в семье зимой. У знаменитостей также есть дочь Боди Солэй. Девочка появилась на свет в 2017 году.
Сомерхолдер известен по сериалу "Дневники вампира". Он сыграл Деймона Сальваторе, обращенного в кровопийцу в 1864-м году. В сериале есть флешбэки, но основные события разворачивались уже в XXI веке. Дэймон страдал в любовном треугольнике: красавица Елена нравилась не только ему, но и его родному брату-вурдалаку.
Рид тоже снималась в вампирской саге. В "Сумерках" она исполнила роль Розали Хейл, сестры главного героя – Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон).
Ранее беременность рассекретила Ольга Кузьмина. Зрители знают ее по сериалу "Кухня" и шоу "Ледниковый период". А еще актриса озвучила Чебурашку в одноименном фильме-рекордсмене проката.
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