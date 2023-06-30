https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881472453.html

Звезда "Дневников вампира" стал отцом во второй раз

Звезда "Дневников вампира" стал отцом во второй раз - РИА Новости, 30.06.2023

Звезда "Дневников вампира" стал отцом во второй раз

У 44-летнего Иэна Сомерхолдера и его 35-летней супруги Никки Рид родился второй ребенок, сообщает People. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:45

2023-06-30T15:45

2023-06-30T15:45

культура

новости культуры

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106942/54/1069425429_0:0:1505:848_1920x0_80_0_0_ecef40691037a2dac672a6d335c0b97e.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. У 44-летнего Иэна Сомерхолдера и его 35-летней супруги Никки Рид родился второй ребенок, сообщает People. "Несколько недель назад у нас родился сын. Это был один из самых прекрасных дней в моей жизни", – рассказала Рид.Пара объявила о том, что готовится к пополнению в семье зимой. У знаменитостей также есть дочь Боди Солэй. Девочка появилась на свет в 2017 году. Сомерхолдер известен по сериалу "Дневники вампира". Он сыграл Деймона Сальваторе, обращенного в кровопийцу в 1864-м году. В сериале есть флешбэки, но основные события разворачивались уже в XXI веке. Дэймон страдал в любовном треугольнике: красавица Елена нравилась не только ему, но и его родному брату-вурдалаку. Рид тоже снималась в вампирской саге. В "Сумерках" она исполнила роль Розали Хейл, сестры главного героя – Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон).Ранее беременность рассекретила Ольга Кузьмина. Зрители знают ее по сериалу "Кухня" и шоу "Ледниковый период". А еще актриса озвучила Чебурашку в одноименном фильме-рекордсмене проката.

https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881371779.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости