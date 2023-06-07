https://ria.ru/20230607/znamenitosti-1876695084.html

Озвучившая Чебурашку актриса сообщила о беременности

Озвучившая Чебурашку актриса сообщила о беременности - РИА Новости, 07.06.2023

Озвучившая Чебурашку актриса сообщила о беременности

Ольга Кузьмина рассекретила беременность. О скором пополнении в семье она сообщила подписчикам своего микроблога. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:08

2023-06-07T14:08

2023-06-07T14:08

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ольга Кузьмина рассекретила беременность. О скором пополнении в семье она сообщила подписчикам своего микроблога. Пользователи заподозрили, что она ждет ребенка, и спросили об этом. В ответ актриса опубликовала несколько фото с округлившимся животом. Зрители знают Ольгу Кузьмину по ролям в "Ералаше" и "Кухне". Вместе с Александром Энбертом она заняла первое место в шоу "Ледниковый период" в 2020 году. Еще артистка озвучила Чебурашку в одноименном фильме, ставшем рекордсменом российского проката. Это не первый ребенок Ольги Кузьминой. В 2013 году она родила сына Гордея. Ранее сообщалось о том, что 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная ждут ребенка.

https://ria.ru/20230531/znamenitosti-1875261143.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды