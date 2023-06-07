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Озвучившая Чебурашку актриса сообщила о беременности - РИА Новости, 07.06.2023
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Культура
 
14:08 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/znamenitosti-1876695084.html
Озвучившая Чебурашку актриса сообщила о беременности
Озвучившая Чебурашку актриса сообщила о беременности - РИА Новости, 07.06.2023
Озвучившая Чебурашку актриса сообщила о беременности
Ольга Кузьмина рассекретила беременность. О скором пополнении в семье она сообщила подписчикам своего микроблога. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:08
2023-06-07T14:08
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ольга Кузьмина рассекретила беременность. О скором пополнении в семье она сообщила подписчикам своего микроблога. Пользователи заподозрили, что она ждет ребенка, и спросили об этом. В ответ актриса опубликовала несколько фото с округлившимся животом. Зрители знают Ольгу Кузьмину по ролям в "Ералаше" и "Кухне". Вместе с Александром Энбертом она заняла первое место в шоу "Ледниковый период" в 2020 году. Еще артистка озвучила Чебурашку в одноименном фильме, ставшем рекордсменом российского проката. Это не первый ребенок Ольги Кузьминой. В 2013 году она родила сына Гордея. Ранее сообщалось о том, что 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная ждут ребенка.
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новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Озвучившая Чебурашку актриса сообщила о беременности

Озвучившая Чебурашку Ольга Кузьмина сообщила о беременности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктриса Ольга Кузьмина
Актриса Ольга Кузьмина - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ольга Кузьмина рассекретила беременность. О скором пополнении в семье она сообщила подписчикам своего микроблога.
Пользователи заподозрили, что она ждет ребенка, и спросили об этом. В ответ актриса опубликовала несколько фото с округлившимся животом.
Зрители знают Ольгу Кузьмину по ролям в "Ералаше" и "Кухне". Вместе с Александром Энбертом она заняла первое место в шоу "Ледниковый период" в 2020 году. Еще артистка озвучила Чебурашку в одноименном фильме, ставшем рекордсменом российского проката.
Это не первый ребенок Ольги Кузьминой. В 2013 году она родила сына Гордея.
Ранее сообщалось о том, что 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная ждут ребенка.
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