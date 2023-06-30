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Исследование выявило основные тенденции на сайтах знакомств в России - РИА Новости, 30.06.2023
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05:30 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/znakomstva-1881346012.html
Исследование выявило основные тенденции на сайтах знакомств в России
Исследование выявило основные тенденции на сайтах знакомств в России - РИА Новости, 30.06.2023
Исследование выявило основные тенденции на сайтах знакомств в России
Мужчины в России меняют цели на сайтах знакомств - стали чаще искать будущих жен, а также пару для путешествий, следует из данных финтех-компании "ЮMoney", а... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:30
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россия
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мужчины в России меняют цели на сайтах знакомств - стали чаще искать будущих жен, а также пару для путешествий, следует из данных финтех-компании "ЮMoney", а также сервисов Mamba и Teamo, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Еще одна тенденция за последние два месяца (май и июнь - ред.) - изменение цели знакомства как среди мужчин, так и среди женщин. Число мужчин, которые ищут отношения и брак, увеличилось на 17%. Количество мужчин, кто ищет девушку для переписки, упало на 34%, а число мужчин, ищущих пару для путешествий, выросло на 25%", - говорится в исследовании. Последнюю причину аналитики связывают в том числе с курортным сезоном. Отмечается, что среди женщин также растет число тех, кто ищет пару для путешествий: их число увеличилось в мае-июне текущего года на 17%. В то же время на 34% возросло число девушек, рассчитывающих найти серьезные отношения. Кроме того, новые пользовательницы активно лайкают мужчин - на 27% больше, чем до мая, и в 2 раза чаще пишут первыми. При этом наибольший рост числа регистраций на Mamba в мае и июне произошел в Москве (25%) и в Санкт-Петербурге (19%). В городах Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород рост за эти два месяца составил порядка 15%. Также стали расти регистрации в Сочи (19%) и Калининграде (17%), но аналитики сервиса связывают это с началом курортного сезона. В целом после анонса об уходе с российского рынка американского дейтинг-сервиса Tinder у отечественной Mamba наблюдается плавный рост регистраций. Аналитики Teamo тоже фиксируют увеличение интереса к приложению на фоне этого. Так, регистрации на Teamo с апреля по июнь 2023 года выросли на 20-25%. Mamba же отмечает в мае-июне рост числа новых пользователей к аналогичному периоду 2021 года, на 25% среди мужчин и на 17% среди женщин. А вот к 2022 году показатели за этот период у Mamba не сильно изменились - это связывают с аналогичной ситуацией ухода крупного игрока с рынка РФ (тогда - Badoo).
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россия, москва, санкт-петербург
Россия, Москва, Санкт-Петербург
Исследование выявило основные тенденции на сайтах знакомств в России

"ЮMoney": мужчины в России меняют цели на сайтах знакомств и теперь чаще ищут будущих жен

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВлюбленные
Влюбленные - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мужчины в России меняют цели на сайтах знакомств - стали чаще искать будущих жен, а также пару для путешествий, следует из данных финтех-компании "ЮMoney", а также сервисов Mamba и Teamo, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Еще одна тенденция за последние два месяца (май и июнь - ред.) - изменение цели знакомства как среди мужчин, так и среди женщин. Число мужчин, которые ищут отношения и брак, увеличилось на 17%. Количество мужчин, кто ищет девушку для переписки, упало на 34%, а число мужчин, ищущих пару для путешествий, выросло на 25%", - говорится в исследовании. Последнюю причину аналитики связывают в том числе с курортным сезоном.
Отмечается, что среди женщин также растет число тех, кто ищет пару для путешествий: их число увеличилось в мае-июне текущего года на 17%. В то же время на 34% возросло число девушек, рассчитывающих найти серьезные отношения. Кроме того, новые пользовательницы активно лайкают мужчин - на 27% больше, чем до мая, и в 2 раза чаще пишут первыми.
При этом наибольший рост числа регистраций на Mamba в мае и июне произошел в Москве (25%) и в Санкт-Петербурге (19%). В городах Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород рост за эти два месяца составил порядка 15%. Также стали расти регистрации в Сочи (19%) и Калининграде (17%), но аналитики сервиса связывают это с началом курортного сезона.
В целом после анонса об уходе с российского рынка американского дейтинг-сервиса Tinder у отечественной Mamba наблюдается плавный рост регистраций. Аналитики Teamo тоже фиксируют увеличение интереса к приложению на фоне этого.
Так, регистрации на Teamo с апреля по июнь 2023 года выросли на 20-25%. Mamba же отмечает в мае-июне рост числа новых пользователей к аналогичному периоду 2021 года, на 25% среди мужчин и на 17% среди женщин. А вот к 2022 году показатели за этот период у Mamba не сильно изменились - это связывают с аналогичной ситуацией ухода крупного игрока с рынка РФ (тогда - Badoo).
Подсчет прибыли - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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