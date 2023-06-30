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Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку
Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку - РИА Новости, 30.06.2023
Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Алтайского края, который похвастался в соцсетях, что убил и съел собаку, рассказала журналистам помощник прокурора... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:28
2023-06-30T17:28
2023-06-30T17:28
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Алтайского края, который похвастался в соцсетях, что убил и съел собаку, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "По поручению прокуратуры Алтайского края органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении жителя Панкрушихинского района, распространившего в социальных сетях информацию об умерщвлении собаки. Расследование уголовного дела контролируется территориальным прокурором", - отметила Антошкина. Жуткие кадры расправы над привязанной к забору собакой появились в соцсетях. На видео мучитель объясняет, что он не живодер, а просто любит мясо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку
Прокуратура Алтайского края возбудила дело против мужчины, убившего и съевшего собаку