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Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку - РИА Новости, 30.06.2023
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17:28 30.06.2023
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Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку
Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку - РИА Новости, 30.06.2023
Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Алтайского края, который похвастался в соцсетях, что убил и съел собаку, рассказала журналистам помощник прокурора... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:28
2023-06-30T17:28
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Алтайского края, который похвастался в соцсетях, что убил и съел собаку, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "По поручению прокуратуры Алтайского края органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении жителя Панкрушихинского района, распространившего в социальных сетях информацию об умерщвлении собаки. Расследование уголовного дела контролируется территориальным прокурором", - отметила Антошкина. Жуткие кадры расправы над привязанной к забору собакой появились в соцсетях. На видео мучитель объясняет, что он не живодер, а просто любит мясо.
https://ria.ru/20230627/sobaki-1880499480.html
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происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку

Прокуратура Алтайского края возбудила дело против мужчины, убившего и съевшего собаку

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Алтайского края, который похвастался в соцсетях, что убил и съел собаку, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"По поручению прокуратуры Алтайского края органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении жителя Панкрушихинского района, распространившего в социальных сетях информацию об умерщвлении собаки. Расследование уголовного дела контролируется территориальным прокурором", - отметила Антошкина.
Жуткие кадры расправы над привязанной к забору собакой появились в соцсетях. На видео мучитель объясняет, что он не живодер, а просто любит мясо.
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