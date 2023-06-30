https://ria.ru/20230630/zhivoder-1881517293.html

Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку

Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку - РИА Новости, 30.06.2023

Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Алтайского края, который похвастался в соцсетях, что убил и съел собаку, рассказала журналистам помощник прокурора... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:28

2023-06-30T17:28

2023-06-30T17:28

происшествия

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Алтайского края, который похвастался в соцсетях, что убил и съел собаку, рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "По поручению прокуратуры Алтайского края органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении жителя Панкрушихинского района, распространившего в социальных сетях информацию об умерщвлении собаки. Расследование уголовного дела контролируется территориальным прокурором", - отметила Антошкина. Жуткие кадры расправы над привязанной к забору собакой появились в соцсетях. На видео мучитель объясняет, что он не живодер, а просто любит мясо.

https://ria.ru/20230627/sobaki-1880499480.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, алтайский край, россия