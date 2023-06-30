https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881378535.html

CМИ: отчаявшийся Зеленский готов спровоцировать ядерный конфликт

CМИ: отчаявшийся Зеленский готов спровоцировать ядерный конфликт - РИА Новости, 30.06.2023

CМИ: отчаявшийся Зеленский готов спровоцировать ядерный конфликт

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях России взорвать Запорожскую АЭС может служить прикрытием для аналогичных действий со стороны ВСУ, РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:45

2023-06-30T10:45

2023-06-30T14:52

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вооруженные силы украины

брикс

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях России взорвать Запорожскую АЭС может служить прикрытием для аналогичных действий со стороны ВСУ, пишет InfoBRICS."За словами Зеленского может скрываться намерение Киева провести операцию, связанную с ядерным комплексом. Из-за параноидальных заявлений президента Украины Запорожская АЭС стала предметом обсуждения в ООН", — сообщает издание.Такими заявлениями глава украинского государства пытается демонизировать образ противника и добиться его международной изоляции, добавляет автор. При этом, считает публицист, нельзя исключать, что эти слова связаны с намерениями ВСУ устроить на атомной станции теракт.Международное сообщество тем временем довольно сдержанно реагирует на утверждения Зеленского, так как ЗАЭС находится под контролем России, и даже на Западе за закрытыми дверями понимают, что у Москвы нет ни причин, ни желания ее уничтожать, резюмируется в статье.Зеленский накануне заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на объекте.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность "Росэнергоатома". Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.

https://ria.ru/20230630/zaes-1881332739.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, запорожская аэс, вооруженные силы украины, брикс