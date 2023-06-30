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CМИ: отчаявшийся Зеленский готов спровоцировать ядерный конфликт - РИА Новости, 30.06.2023
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10:45 30.06.2023 (обновлено: 14:52 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881378535.html
CМИ: отчаявшийся Зеленский готов спровоцировать ядерный конфликт
CМИ: отчаявшийся Зеленский готов спровоцировать ядерный конфликт - РИА Новости, 30.06.2023
CМИ: отчаявшийся Зеленский готов спровоцировать ядерный конфликт
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях России взорвать Запорожскую АЭС может служить прикрытием для аналогичных действий со стороны ВСУ, РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:45
2023-06-30T14:52
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
запорожская аэс
вооруженные силы украины
брикс
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях России взорвать Запорожскую АЭС может служить прикрытием для аналогичных действий со стороны ВСУ, пишет InfoBRICS."За словами Зеленского может скрываться намерение Киева провести операцию, связанную с ядерным комплексом. Из-за параноидальных заявлений президента Украины Запорожская АЭС стала предметом обсуждения в ООН", — сообщает издание.Такими заявлениями глава украинского государства пытается демонизировать образ противника и добиться его международной изоляции, добавляет автор. При этом, считает публицист, нельзя исключать, что эти слова связаны с намерениями ВСУ устроить на атомной станции теракт.Международное сообщество тем временем довольно сдержанно реагирует на утверждения Зеленского, так как ЗАЭС находится под контролем России, и даже на Западе за закрытыми дверями понимают, что у Москвы нет ни причин, ни желания ее уничтожать, резюмируется в статье.Зеленский накануне заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на объекте.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность "Росэнергоатома". Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
https://ria.ru/20230630/zaes-1881332739.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, запорожская аэс, вооруженные силы украины, брикс
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, БРИКС
CМИ: отчаявшийся Зеленский готов спровоцировать ядерный конфликт

InfoBRICS: Украина может подорвать ЗАЭС, прикрываясь обвинениями в адрес России

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях России взорвать Запорожскую АЭС может служить прикрытием для аналогичных действий со стороны ВСУ, пишет InfoBRICS.
"За словами Зеленского может скрываться намерение Киева провести операцию, связанную с ядерным комплексом. Из-за параноидальных заявлений президента Украины Запорожская АЭС стала предметом обсуждения в ООН", — сообщает издание.
Такими заявлениями глава украинского государства пытается демонизировать образ противника и добиться его международной изоляции, добавляет автор. При этом, считает публицист, нельзя исключать, что эти слова связаны с намерениями ВСУ устроить на атомной станции теракт.
Международное сообщество тем временем довольно сдержанно реагирует на утверждения Зеленского, так как ЗАЭС находится под контролем России, и даже на Западе за закрытыми дверями понимают, что у Москвы нет ни причин, ни желания ее уничтожать, резюмируется в статье.
Зеленский накануне заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на объекте.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность "Росэнергоатома". Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
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