https://ria.ru/20230630/zapret-1881571851.html

Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России

Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России - РИА Новости, 30.06.2023

Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России

Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России, за исключением критически важных товаров, говорится в постановлении на портале правовой... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T21:21

2023-06-30T21:21

2023-06-30T23:24

россия

польша

экономика

вячеслав володин

госдума рф

варшава

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России, за исключением критически важных товаров, говорится в постановлении на портале правовой информации."Постановлением также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия и другие) сделаны исключения", — рассказали в Минтрансе.В ведомстве уточнили, что нововведение также не распространится на перевозки в Калининградскую область — для бесперебойного снабжения региона.Кроме того, правительство продлило до 30 декабря запрет на перевозки грузов фурами из недружественных государств — Великобритании, Северной Ирландии, Украины, Норвегии и стран Евросоюза. При этом для них продолжают действовать исключения. Речь идет о продуктах питания, фармацевтической и косметической продукции, а также о гуманитарных грузах.С предложением запретить транзит польских фур через Россию, их заправку топливом по розничным ценам, а также установить для них стоимость на уровне Евросоюза выступила в мае Госдума. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, издержки Варшавы могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.Польша, в свою очередь, с 1 июня закрыла границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Грузовые машины, автомобильные тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, а также составы транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России, не смогут пересечь границу с государством до особого распоряжения.С 10 октября 2022-го правительство ввело запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Как сообщали в Минтрансе, доставка грузов из недружественных стран ведется с помощью перегрузки товаров или перецепки полуприцепа на российские и белорусские фуры.

https://ria.ru/20230531/zapret-1875216071.html

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

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россия, польша, экономика, вячеслав володин, госдума рф, варшава