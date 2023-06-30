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Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России - РИА Новости, 30.06.2023
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21:21 30.06.2023 (обновлено: 23:24 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zapret-1881571851.html
Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России
Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России - РИА Новости, 30.06.2023
Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России
Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России, за исключением критически важных товаров, говорится в постановлении на портале правовой... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T21:21
2023-06-30T23:24
россия
польша
экономика
вячеслав володин
госдума рф
варшава
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России, за исключением критически важных товаров, говорится в постановлении на портале правовой информации.&quot;Постановлением также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия и другие) сделаны исключения&quot;, — рассказали в Минтрансе.В ведомстве уточнили, что нововведение также не распространится на перевозки в Калининградскую область — для бесперебойного снабжения региона.Кроме того, правительство продлило до 30 декабря запрет на перевозки грузов фурами из недружественных государств — Великобритании, Северной Ирландии, Украины, Норвегии и стран Евросоюза. При этом для них продолжают действовать исключения. Речь идет о продуктах питания, фармацевтической и косметической продукции, а также о гуманитарных грузах.С предложением запретить транзит польских фур через Россию, их заправку топливом по розничным ценам, а также установить для них стоимость на уровне Евросоюза выступила в мае Госдума. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, издержки Варшавы могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.Польша, в свою очередь, с 1 июня закрыла границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Грузовые машины, автомобильные тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, а также составы транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России, не смогут пересечь границу с государством до особого распоряжения.С 10 октября 2022-го правительство ввело запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Как сообщали в Минтрансе, доставка грузов из недружественных стран ведется с помощью перегрузки товаров или перецепки полуприцепа на российские и белорусские фуры.
https://ria.ru/20230531/zapret-1875216071.html
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
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россия, польша, экономика, вячеслав володин, госдума рф, варшава
Россия, Польша, Экономика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Варшава
Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России

Правительство России ввело запрет для польских фур перевозить грузы по территории страны

© AP Photo / Matthias SchraderОчередь из грузовых машин на границе
Очередь из грузовых машин на границе - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Очередь из грузовых машин на границе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство запретило польским фурам перевозить грузы по России, за исключением критически важных товаров, говорится в постановлении на портале правовой информации.
«

"Постановлением также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия и другие) сделаны исключения", — рассказали в Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что нововведение также не распространится на перевозки в Калининградскую область — для бесперебойного снабжения региона.
Кроме того, правительство продлило до 30 декабря запрет на перевозки грузов фурами из недружественных государств — Великобритании, Северной Ирландии, Украины, Норвегии и стран Евросоюза. При этом для них продолжают действовать исключения. Речь идет о продуктах питания, фармацевтической и косметической продукции, а также о гуманитарных грузах.
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С предложением запретить транзит польских фур через Россию, их заправку топливом по розничным ценам, а также установить для них стоимость на уровне Евросоюза выступила в мае Госдума. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, издержки Варшавы могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.
Польша, в свою очередь, с 1 июня закрыла границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Грузовые машины, автомобильные тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, а также составы транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России, не смогут пересечь границу с государством до особого распоряжения.
С 10 октября 2022-го правительство ввело запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Как сообщали в Минтрансе, доставка грузов из недружественных стран ведется с помощью перегрузки товаров или перецепки полуприцепа на российские и белорусские фуры.
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