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На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2023
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18:27 30.06.2023 (обновлено: 18:31 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zapad-1881536047.html
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2023
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко
Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:27
2023-06-30T18:31
в мире
александр лукашенко
белоруссия
евросоюз
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны."Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой - Вильнюсом и Европой?" - приводит слова белорусского лидера пресс-служба."Как и в годы Великой Отечественной войны, у предателей и коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них "вызваленчае войска" (с белорусского -"освободительную армию" - ред.). В Великую Отечественную подобные сборища выдавались за белорусских партизан, воюющих с коммунистическим режимом. Для них это все закончилось трагично - трибуналом и эшафотом. Для тех, кто спрятался и кого спрятали за океаном, - забвением и бесславием. Если кто-то хочет повторить - это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил", - заметил Александр Лукашенко.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Евросоюз
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что западные политики сами кладут голову на ядерную гильотину

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны.
"Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой - Вильнюсом и Европой?" - приводит слова белорусского лидера пресс-служба.
"Как и в годы Великой Отечественной войны, у предателей и коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них "вызваленчае войска" (с белорусского -"освободительную армию" - ред.). В Великую Отечественную подобные сборища выдавались за белорусских партизан, воюющих с коммунистическим режимом. Для них это все закончилось трагично - трибуналом и эшафотом. Для тех, кто спрятался и кого спрятали за океаном, - забвением и бесславием. Если кто-то хочет повторить - это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил", - заметил Александр Лукашенко.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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