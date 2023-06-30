https://ria.ru/20230630/zapad-1881536047.html

На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко

На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2023

На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко

Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:27

2023-06-30T18:27

2023-06-30T18:31

в мире

александр лукашенко

белоруссия

евросоюз

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны."Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой - Вильнюсом и Европой?" - приводит слова белорусского лидера пресс-служба."Как и в годы Великой Отечественной войны, у предателей и коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них "вызваленчае войска" (с белорусского -"освободительную армию" - ред.). В Великую Отечественную подобные сборища выдавались за белорусских партизан, воюющих с коммунистическим режимом. Для них это все закончилось трагично - трибуналом и эшафотом. Для тех, кто спрятался и кого спрятали за океаном, - забвением и бесславием. Если кто-то хочет повторить - это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил", - заметил Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз