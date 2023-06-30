https://ria.ru/20230630/zapad-1881536047.html
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2023
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко
Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:27
2023-06-30T18:27
2023-06-30T18:31
в мире
александр лукашенко
белоруссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_75:0:1613:865_1920x0_80_0_0_3d33fee6bc0f8c076ca9feac28e4ba1c.jpg
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны."Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой - Вильнюсом и Европой?" - приводит слова белорусского лидера пресс-служба."Как и в годы Великой Отечественной войны, у предателей и коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них "вызваленчае войска" (с белорусского -"освободительную армию" - ред.). В Великую Отечественную подобные сборища выдавались за белорусских партизан, воюющих с коммунистическим режимом. Для них это все закончилось трагично - трибуналом и эшафотом. Для тех, кто спрятался и кого спрятали за океаном, - забвением и бесславием. Если кто-то хочет повторить - это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил", - заметил Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_282:0:1406:843_1920x0_80_0_0_87de0820b20524229c9bc9c697f6232b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Евросоюз
На Западе сами кладут голову на ядерную гильотину, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что западные политики сами кладут голову на ядерную гильотину