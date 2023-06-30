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Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом - РИА Новости, 30.06.2023
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11:56 30.06.2023 (обновлено: 12:15 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zapad-1881406092.html
Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом
Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил на брифинге, что не видит необходимости в сохранении того же объема дипломатических контактов с Западом, как это было до... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:56
2023-06-30T12:15
в мире
запад
россия
сергей лавров
финляндия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на брифинге, что не видит необходимости в сохранении того же объема дипломатических контактов с Западом, как это было до объявления им войны российской стороне "руками Украины".&quot;Я сейчас даже, если честно, я не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, как он существовал в нормальное время - до того, как Запад объявил нам войну руками украинского нацистского режима&quot;, - сказал министр в пятницу.Говоря о сокращении численности дипмиссий РФ в западных странах, в том числе в Финляндии, Лавров напомнил о том, что инициатором ухудшения отношений была не Россия."Что касается функционирования дипломатических миссий, не мы были инициаторами санкций, на которые мы обязаны отвечать и на которые мы отвечаем. Не мы были инициаторами резкого ухудшения атмосферы между нашими странами, в том числе в дипломатической сфере", - отметил он.
https://ria.ru/20230628/briks-1880505940.html
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в мире, запад, россия, сергей лавров, финляндия
В мире, Запад, Россия, Сергей Лавров, Финляндия
Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом

Лавров не видит необходимости в сохранении прежнего объема дипконтактов с Западом

© РИА Новости / МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на брифинге, что не видит необходимости в сохранении того же объема дипломатических контактов с Западом, как это было до объявления им войны российской стороне "руками Украины".
«

"Я сейчас даже, если честно, я не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, как он существовал в нормальное время - до того, как Запад объявил нам войну руками украинского нацистского режима", - сказал министр в пятницу.

Говоря о сокращении численности дипмиссий РФ в западных странах, в том числе в Финляндии, Лавров напомнил о том, что инициатором ухудшения отношений была не Россия.
"Что касается функционирования дипломатических миссий, не мы были инициаторами санкций, на которые мы обязаны отвечать и на которые мы отвечаем. Не мы были инициаторами резкого ухудшения атмосферы между нашими странами, в том числе в дипломатической сфере", - отметил он.
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