https://ria.ru/20230630/zapad-1881406092.html

Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом

Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров не видит необходимости сохранять прежний объем контактов с Западом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на брифинге, что не видит необходимости в сохранении того же объема дипломатических контактов с Западом, как это было до... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:56

2023-06-30T11:56

2023-06-30T12:15

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россия

сергей лавров

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на брифинге, что не видит необходимости в сохранении того же объема дипломатических контактов с Западом, как это было до объявления им войны российской стороне "руками Украины"."Я сейчас даже, если честно, я не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, как он существовал в нормальное время - до того, как Запад объявил нам войну руками украинского нацистского режима", - сказал министр в пятницу.Говоря о сокращении численности дипмиссий РФ в западных странах, в том числе в Финляндии, Лавров напомнил о том, что инициатором ухудшения отношений была не Россия."Что касается функционирования дипломатических миссий, не мы были инициаторами санкций, на которые мы обязаны отвечать и на которые мы отвечаем. Не мы были инициаторами резкого ухудшения атмосферы между нашими странами, в том числе в дипломатической сфере", - отметил он.

https://ria.ru/20230628/briks-1880505940.html

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в мире, запад, россия, сергей лавров, финляндия