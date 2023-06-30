https://ria.ru/20230630/zapad-1881332615.html
Запад не имеет нейтрального статуса в конфликте на Украине, заявил Небензя
Запад не имеет нейтрального статуса в конфликте на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 30.06.2023
Запад не имеет нейтрального статуса в конфликте на Украине, заявил Небензя
Западные стране не находятся в нейтральном статусе в украинском конфликте, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:08
2023-06-30T00:08
2023-06-30T00:08
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Западные стране не находятся в нейтральном статусе в украинском конфликте, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "На сегодня совокупный объем военной помощи США и их союзников Украине превысил 55 миллиардов долларов. Страны коллективного Запада сейчас осуществляют не только безудержную накачку киевского режима оружием, но и обучение вооруженных сил Украины и националистических батальонов на своих территориях, предоставляют украинской армии разведданные для целеуказания и даже санкционируют удары по конкретным целям", - сказал Небензя. "При этом старательно утверждается, что в конфликте с Россией западные страны не участвуют. То есть, получается, что они как бы нейтральны. Однако международное право, включая Гаагскую конвенцию 1907 года, недвусмысленно запрещает нейтральным государствам любые подобные действия. Их совершение приводит к утрате нейтрального статуса, превращая государство в сторону вооруженного конфликта", - подчеркнул он.
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украина, россия, сша, василий небензя, оон, в мире
Украина, Россия, США, Василий Небензя, ООН, В мире
Запад не имеет нейтрального статуса в конфликте на Украине, заявил Небензя
Небензя: западные стране не находятся в нейтральном статусе в украинском конфликте