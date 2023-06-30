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Эксперт: чартеры на Занзибар заинтересуют туристов - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
13:07 30.06.2023 (обновлено: 13:08 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zanzibar-1881411233.html
Эксперт: чартеры на Занзибар заинтересуют туристов
Эксперт: чартеры на Занзибар заинтересуют туристов - РИА Новости, 30.06.2023
Эксперт: чартеры на Занзибар заинтересуют туристов
Спрос на Занзибар со стороны россиян соответствует наличию доступных рейсов, но прямая перевозка, которую готова запустить авиакомпания Azur air, позволит... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:07
2023-06-30T13:08
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
занзибар
azur air
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спрос на Занзибар со стороны россиян соответствует наличию доступных рейсов, но прямая перевозка, которую готова запустить авиакомпания Azur air, позволит увеличить интерес к этому направлению, рассказала РИА Новости коммерческий директор туроператора Resort Holiday Анна Ткаченко. "Запуск новой полетной программы однозначно повысит интерес туристов к направлению Занзибар. Однако на данный момент спрос соответствует наличию уже доступных рейсов на рынке", — сказала эксперт. Сотрудник департамента развития агентской сети Resort Holiday Николай Белолипецкий, находящийся на Занзибаре, рассказал, что сейчас на курортах много отдыхающих из Италии, Польши, Франции и Германии. "Большой интерес у наших туристов вызывают отели уровня luxury, и для них путешественники предпочитают регулярные рейсы, даже если они со стыковкой", — уточнил он. Так, в Resort Holiday сообщили, что путевка на Занзибар без перелета сстоит от 157 тысяч рублей. Плюс порядка 87,8 тысячи рублей в августе составит перелет туда-обратно с пересадкой. В среднем отдых на Занзибаре обойдется в сумму от 300 тысяч рублей. Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur air готова к запуску рейсов на Занзибар в зимнем расписании, ждет решения туроператоров, сообщил журналистам представитель перевозчика. Сейчас прямых рейсов между Россией и Танзанией нет.
https://ria.ru/20230629/zanzibar-1881190812.html
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туризм, новости - туризм, туристы, занзибар, azur air
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Занзибар, Azur Air
Эксперт: чартеры на Занзибар заинтересуют туристов

Туроператор: спрос на Занзибар из России не превышает предложения, но чартеры увеличат его

© Depositphotos.com / luisapucciniПляж в Занзибаре
Пляж в Занзибаре - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Depositphotos.com / luisapuccini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спрос на Занзибар со стороны россиян соответствует наличию доступных рейсов, но прямая перевозка, которую готова запустить авиакомпания Azur air, позволит увеличить интерес к этому направлению, рассказала РИА Новости коммерческий директор туроператора Resort Holiday Анна Ткаченко.
"Запуск новой полетной программы однозначно повысит интерес туристов к направлению Занзибар. Однако на данный момент спрос соответствует наличию уже доступных рейсов на рынке", — сказала эксперт.
Сотрудник департамента развития агентской сети Resort Holiday Николай Белолипецкий, находящийся на Занзибаре, рассказал, что сейчас на курортах много отдыхающих из Италии, Польши, Франции и Германии. "Большой интерес у наших туристов вызывают отели уровня luxury, и для них путешественники предпочитают регулярные рейсы, даже если они со стыковкой", — уточнил он.
Так, в Resort Holiday сообщили, что путевка на Занзибар без перелета сстоит от 157 тысяч рублей. Плюс порядка 87,8 тысячи рублей в августе составит перелет туда-обратно с пересадкой. В среднем отдых на Занзибаре обойдется в сумму от 300 тысяч рублей.
Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur air готова к запуску рейсов на Занзибар в зимнем расписании, ждет решения туроператоров, сообщил журналистам представитель перевозчика. Сейчас прямых рейсов между Россией и Танзанией нет.
Пляж Занзибара - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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