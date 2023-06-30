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В ООН высказались о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 30.06.2023 (обновлено: 19:51 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zaes-1881555304.html
В ООН высказались о ситуации на Запорожской АЭС
В ООН высказались о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.06.2023
В ООН высказались о ситуации на Запорожской АЭС
ООН хотела бы, чтобы все стороны понимали необходимость недопущения любых действий, которые могут угрожать Запорожской АЭС, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:42
2023-06-30T19:51
специальная военная операция на украине
оон
россия
киев
фархан хак
антониу гутерреш
запорожская аэс
магатэ
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ООН, 30 июн – РИА Новости. ООН хотела бы, чтобы все стороны понимали необходимость недопущения любых действий, которые могут угрожать Запорожской АЭС, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.Отвечая на вопрос о том, какие шаги планирует предпринять генсек ООН Антониу Гутерреш в ответ на призыв РФ повлиять на Киев, чтобы он не совершал провокаций в отношении ЗАЭС, Хак сказал: "Что касается ситуации на Запорожской АЭС мы хотим, чтобы все стороны осознавали необходимость избежания любых действий, которые могут повысить напряженность вокруг АЭС"."Но лидирующую роль на АЭС играет МАГАТЭ и они продолжают работать над тем, чтобы условия на станции были безопасными. Мы позволим им (МАГАТЭ – ред.) контактировать со сторонами в том, что касается достижения их (агентства – ред.) целей", - добавил он.
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оон, россия, киев, фархан хак, антониу гутерреш, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, ООН, Россия, Киев, Фархан Хак, Антониу Гутерреш, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
В ООН высказались о ситуации на Запорожской АЭС

В ООН хотят, чтобы все стороны понимали необходимость недопущение шагов, угрожающих ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 июн – РИА Новости. ООН хотела бы, чтобы все стороны понимали необходимость недопущения любых действий, которые могут угрожать Запорожской АЭС, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Отвечая на вопрос о том, какие шаги планирует предпринять генсек ООН Антониу Гутерреш в ответ на призыв РФ повлиять на Киев, чтобы он не совершал провокаций в отношении ЗАЭС, Хак сказал: "Что касается ситуации на Запорожской АЭС мы хотим, чтобы все стороны осознавали необходимость избежания любых действий, которые могут повысить напряженность вокруг АЭС".
"Но лидирующую роль на АЭС играет МАГАТЭ и они продолжают работать над тем, чтобы условия на станции были безопасными. Мы позволим им (МАГАТЭ – ред.) контактировать со сторонами в том, что касается достижения их (агентства – ред.) целей", - добавил он.
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Дерипаска предупредил о последствиях подрыва Запорожской АЭС
20 июня, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеООНРоссияКиевФархан ХакАнтониу ГутеррешЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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