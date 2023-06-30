https://ria.ru/20230630/zaes-1881555304.html

В ООН высказались о ситуации на Запорожской АЭС

В ООН высказались о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.06.2023

В ООН высказались о ситуации на Запорожской АЭС

ООН хотела бы, чтобы все стороны понимали необходимость недопущения любых действий, которые могут угрожать Запорожской АЭС, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:42

2023-06-30T19:42

2023-06-30T19:51

специальная военная операция на украине

оон

россия

киев

фархан хак

антониу гутерреш

запорожская аэс

магатэ

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ООН, 30 июн – РИА Новости. ООН хотела бы, чтобы все стороны понимали необходимость недопущения любых действий, которые могут угрожать Запорожской АЭС, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.Отвечая на вопрос о том, какие шаги планирует предпринять генсек ООН Антониу Гутерреш в ответ на призыв РФ повлиять на Киев, чтобы он не совершал провокаций в отношении ЗАЭС, Хак сказал: "Что касается ситуации на Запорожской АЭС мы хотим, чтобы все стороны осознавали необходимость избежания любых действий, которые могут повысить напряженность вокруг АЭС"."Но лидирующую роль на АЭС играет МАГАТЭ и они продолжают работать над тем, чтобы условия на станции были безопасными. Мы позволим им (МАГАТЭ – ред.) контактировать со сторонами в том, что касается достижения их (агентства – ред.) целей", - добавил он.

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оон, россия, киев, фархан хак, антониу гутерреш, запорожская аэс, магатэ