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Лавров прокомментировал заявления о том, что Россия хочет взорвать ЗАЭС

Лавров прокомментировал заявления о том, что Россия хочет взорвать ЗАЭС - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров прокомментировал заявления о том, что Россия хочет взорвать ЗАЭС

Заявления о том, что Россия, якобы, "взорвет" ЗАЭС – это вранье чистой воды, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:42

2023-06-30T12:42

2023-06-30T12:42

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

магатэ

сергей лавров

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Заявления о том, что Россия, якобы, "взорвет" ЗАЭС – это вранье чистой воды, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что они говорят, будто бы мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать, это просто вранье чистой воды", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга, добавив, что "это вписывается в стиль действий нынешнего украинского руководства, которое любой бред выдает как самую актуальную задачу на сегодня и требует от Запада поддерживать эти бредовые инициативы". Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".

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Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская аэс, магатэ, сергей лавров, запорожская область, энергодар