Небензя предупредил в письме ООН о провокациях Киева против ЗАЭС
Небензя: киевский режим продолжает провокации против ЗАЭС, несмотря на усилия МАГАТЭ
Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
ООН, 30 июн – РИА Новости. Киев продолжает проводить провокации в отношении Запорожской АЭС, несмотря на усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции, говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи, распространенном в Совбезе и Генассамблее организации.
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"Киевский режим продолжает провокации против электростанции, несмотря на многочисленные встречи СБ ООН по этому вопросу, проведенные по запросу РФ или усилия МАГАТЭ по содействию обеспечению безопасности ЗАЭС и присутствие экспертов агентства на станции", - сказано в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Небензя сообщил, что Москва распространила в ООН письмо, в котором подтвердила, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС, и призвала генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций против станции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря ранее о ситуации с Запорожской АЭС, отмечал, что угрозы провокаций со стороны Киева постоянны. По его словам, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о планах Москвы якобы устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Небензя отметил, что "участившиеся параноидальные утверждения" киевских властей настораживают.
Накануне украинские власти на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные ранее регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС.