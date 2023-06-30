https://ria.ru/20230630/yazva-1881379741.html
Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 30.06.2023
Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Житель Барун-Хемчикского района Тувы, участвовавший в забое скота, госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла, сообщила... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:50
2023-06-30T10:50
2023-06-30T11:06
происшествия
барун-хемчикский район
кызыл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757577166_0:82:2968:1751_1920x0_80_0_0_ec9d816bdc0408863006e67593514e08.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Житель Барун-Хемчикского района Тувы, участвовавший в забое скота, госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла, сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.По ее данным, на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. В четверг один из участников процесса обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение здоровья."Тридцатого июня 2023 года с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования", — говорится в сообщении.Прокуратура Барун-Хемчикского района проводит проверку совместно со специалистами региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения.На территории района введены ограничительные мероприятия.
https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html
барун-хемчикский район
кызыл
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757577166_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_9dff77ae9d756de59a0d8312d0928091.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барун-хемчикский район, кызыл
Происшествия, Барун-Хемчикский район, Кызыл
Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Жителя Тувы госпитализировали с признаками сибирской язвы в больницу Кызыла