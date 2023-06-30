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Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 30.06.2023
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10:50 30.06.2023 (обновлено: 11:06 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/yazva-1881379741.html
Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 30.06.2023
Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Житель Барун-Хемчикского района Тувы, участвовавший в забое скота, госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла, сообщила... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:50
2023-06-30T11:06
происшествия
барун-хемчикский район
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Житель Барун-Хемчикского района Тувы, участвовавший в забое скота, госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла, сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.По ее данным, на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. В четверг один из участников процесса обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение здоровья.&quot;Тридцатого июня 2023 года с предварительным диагнозом &quot;сибирская язва&quot; он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования&quot;, — говорится в сообщении.Прокуратура Барун-Хемчикского района проводит проверку совместно со специалистами региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения.На территории района введены ограничительные мероприятия.
https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html
барун-хемчикский район
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происшествия, барун-хемчикский район, кызыл
Происшествия, Барун-Хемчикский район, Кызыл
Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Жителя Тувы госпитализировали с признаками сибирской язвы в больницу Кызыла

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМедик в защитном костюме
Медик в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Житель Барун-Хемчикского района Тувы, участвовавший в забое скота, госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла, сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.
По ее данным, на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. В четверг один из участников процесса обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение здоровья.
«

"Тридцатого июня 2023 года с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования", — говорится в сообщении.

Прокуратура Барун-Хемчикского района проводит проверку совместно со специалистами региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения.
На территории района введены ограничительные мероприятия.
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ПроисшествияБарун-Хемчикский районКызыл
 
 
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