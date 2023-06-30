https://ria.ru/20230630/yazva-1881379741.html

Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 30.06.2023

Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Житель Барун-Хемчикского района Тувы, участвовавший в забое скота, госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла, сообщила... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:50

2023-06-30T10:50

2023-06-30T11:06

происшествия

барун-хемчикский район

кызыл

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КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Житель Барун-Хемчикского района Тувы, участвовавший в забое скота, госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла, сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.По ее данным, на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. В четверг один из участников процесса обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение здоровья."Тридцатого июня 2023 года с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования", — говорится в сообщении.Прокуратура Барун-Хемчикского района проводит проверку совместно со специалистами региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения.На территории района введены ограничительные мероприятия.

https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html

барун-хемчикский район

кызыл

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барун-хемчикский район, кызыл