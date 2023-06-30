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Медведев прокомментировал грядущие президентские выборы в США - РИА Новости, 30.06.2023
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18:02 30.06.2023
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Медведев прокомментировал грядущие президентские выборы в США
Медведев прокомментировал грядущие президентские выборы в США - РИА Новости, 30.06.2023
Медведев прокомментировал грядущие президентские выборы в США
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в России с интересом наблюдают за тем, кого в качестве президента выберет народ США. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:02
2023-06-30T18:02
сша
в мире
россия
дмитрий медведев
николай гоголь
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в России с интересом наблюдают за тем, кого в качестве президента выберет народ США."В последние дни с интересом читал новости из столиц подгнивающего англосаксонского мира. О том, что они, мол, наблюдают за событиями в нашей стране и будут обсуждать их с какими-то партнерами. Некоторые деятели даже о появившихся на фасаде России трещинах вещали", - написал Медведев."Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что еще совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия. А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ - шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора", - добавил он.В своем посте он также процитировал писателя Николая Гоголя - отрывок из "Мертвых душ": "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья", и отрывок из "Ревизора": "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего".
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сша, в мире, россия, дмитрий медведев, николай гоголь, политика
США, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Николай Гоголь, Политика
Медведев прокомментировал грядущие президентские выборы в США

Медведев: в США будут выбирать между шаркающим стариком с деменцией и молодящимся плейбоем

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в России с интересом наблюдают за тем, кого в качестве президента выберет народ США.
"В последние дни с интересом читал новости из столиц подгнивающего англосаксонского мира. О том, что они, мол, наблюдают за событиями в нашей стране и будут обсуждать их с какими-то партнерами. Некоторые деятели даже о появившихся на фасаде России трещинах вещали", - написал Медведев.
"Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что еще совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия. А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ - шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора", - добавил он.
В своем посте он также процитировал писателя Николая Гоголя - отрывок из "Мертвых душ": "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья", и отрывок из "Ревизора": "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего".
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