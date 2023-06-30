Рейтинг@Mail.ru
Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/vybory-1881440975.html
Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен
Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен - РИА Новости, 30.06.2023
Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен
Вопрос с участием сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах пока не решён, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:32
2023-06-30T13:32
елена мизулина
виталий хоценко
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/77/1561897786_0:214:2880:1834_1920x0_80_0_0_45e35feb175b70188d3668c041e1693a.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос с участием сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах пока не решён, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Ранее РБК сообщило, что сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. По словам источника агентства, ее не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко. "Вопрос пока не решён", - сказал собеседник РИА Новости.
https://ria.ru/20221214/embriony-1838591802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/77/1561897786_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_ad5e5a8be1df61fc75c6b17e7858a62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена мизулина, виталий хоценко, политика
Елена Мизулина, Виталий Хоценко, Политика
Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен

Вопрос с участием сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах пока не решен

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕлена Мизулина
Елена Мизулина - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Елена Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос с участием сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах пока не решён, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
Ранее РБК сообщило, что сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. По словам источника агентства, ее не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко.
"Вопрос пока не решён", - сказал собеседник РИА Новости.
Сенатор Елена Мизулина - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов в пробирке
14 декабря 2022, 14:18
 
Елена МизулинаВиталий ХоценкоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала