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Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен
Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен - РИА Новости, 30.06.2023
Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен
Вопрос с участием сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах пока не решён, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:32
2023-06-30T13:32
2023-06-30T13:32
елена мизулина
виталий хоценко
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос с участием сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах пока не решён, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Ранее РБК сообщило, что сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. По словам источника агентства, ее не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко. "Вопрос пока не решён", - сказал собеседник РИА Новости.
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елена мизулина, виталий хоценко, политика
Елена Мизулина, Виталий Хоценко, Политика
Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен
Вопрос с участием сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах пока не решен