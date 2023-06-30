https://ria.ru/20230630/vybory-1881440975.html

Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен

Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен - РИА Новости, 30.06.2023

Источник: вопрос по участию Мизулиной в выборах пока не решен

Вопрос с участием сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах пока не решён, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:32

2023-06-30T13:32

2023-06-30T13:32

елена мизулина

виталий хоценко

политика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос с участием сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах пока не решён, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Ранее РБК сообщило, что сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. По словам источника агентства, ее не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко. "Вопрос пока не решён", - сказал собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20221214/embriony-1838591802.html

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елена мизулина, виталий хоценко, политика