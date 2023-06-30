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У "Новых людей" и Партии роста будет единый кандидат на выборах президента
У "Новых людей" и Партии роста будет единый кандидат на выборах президента - РИА Новости, 30.06.2023
У "Новых людей" и Партии роста будет единый кандидат на выборах президента
Политический союз Партии роста и партии "Новые люди" планирует представить общего кандидата на президентские выборы 2024 года в октябре или в ноябре текущего... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:05
2023-06-30T11:05
2023-06-30T11:05
политика
борис титов
партия роста
партия "новые люди"
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Политический союз Партии роста и партии "Новые люди" планирует представить общего кандидата на президентские выборы 2024 года в октябре или в ноябре текущего года, заявил в интервью РИА Новости председатель Партии роста Борис Титов. Ранее сообщалось, что "Новые люди" и Партия роста создали политический союз для усиления своих позиций на выборах 2023 года. "Октябрь-ноябрь - только тогда, когда начнется избирательная кампания, тогда мы и скажем своего кандидата", - сказал Титов. Он добавил, что на данный момент решения по кандидатам нет и что "политтехнологически" было бы рано их называть. "Мы договорились, что это будет один кандидат", - отметил Титов.
https://ria.ru/20230520/szrp-1873114108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, борис титов, партия роста, партия "новые люди"
Политика, Борис Титов, Партия Роста, Партия "Новые люди"
У "Новых людей" и Партии роста будет единый кандидат на выборах президента
Титов: Партия роста и "Новые люди" хотят представить общего кандидата на выборы президента
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Политический союз Партии роста и партии "Новые люди" планирует представить общего кандидата на президентские выборы 2024 года в октябре или в ноябре текущего года, заявил в интервью РИА Новости председатель Партии роста Борис Титов.
Ранее сообщалось, что "Новые люди" и Партия роста создали политический союз для усиления своих позиций на выборах 2023 года.
"Октябрь-ноябрь - только тогда, когда начнется избирательная кампания, тогда мы и скажем своего кандидата", - сказал Титов. Он добавил, что на данный момент решения по кандидатам нет и что "политтехнологически" было бы рано их называть.
"Мы договорились, что это будет один кандидат", - отметил Титов.
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