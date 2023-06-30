https://ria.ru/20230630/vybory-1881387706.html

У "Новых людей" и Партии роста будет единый кандидат на выборах президента

У "Новых людей" и Партии роста будет единый кандидат на выборах президента - РИА Новости, 30.06.2023

У "Новых людей" и Партии роста будет единый кандидат на выборах президента

Политический союз Партии роста и партии "Новые люди" планирует представить общего кандидата на президентские выборы 2024 года в октябре или в ноябре текущего... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:05

2023-06-30T11:05

2023-06-30T11:05

политика

борис титов

партия роста

партия "новые люди"

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Политический союз Партии роста и партии "Новые люди" планирует представить общего кандидата на президентские выборы 2024 года в октябре или в ноябре текущего года, заявил в интервью РИА Новости председатель Партии роста Борис Титов. Ранее сообщалось, что "Новые люди" и Партия роста создали политический союз для усиления своих позиций на выборах 2023 года. "Октябрь-ноябрь - только тогда, когда начнется избирательная кампания, тогда мы и скажем своего кандидата", - сказал Титов. Он добавил, что на данный момент решения по кандидатам нет и что "политтехнологически" было бы рано их называть. "Мы договорились, что это будет один кандидат", - отметил Титов.

https://ria.ru/20230520/szrp-1873114108.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, борис титов, партия роста, партия "новые люди"