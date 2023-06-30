https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881561161.html
В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки
В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки - РИА Новости, 30.06.2023
В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки
Встреча по теме "продуктовой сделки" ожидается в предстоящие дни, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:15
2023-06-30T20:15
2023-06-30T20:15
фархан хак
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
ООН, 30 июн - РИА Новости. Встреча по теме "продуктовой сделки" ожидается в предстоящие дни, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "У меня нет каких-либо конкретных (данных - ред.) о встречах. Полагаю, что некоторые представители будут встречаться в предстоящие дни", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли встречи по "продуктовой сделке".
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фархан хак, оон, в мире
В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки
Зампред генсека ООН Хак: встреча по теме зерновой сделки состоится в ближайшие дни
ООН, 30 июн - РИА Новости. Встреча по теме "продуктовой сделки" ожидается в предстоящие дни, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"У меня нет каких-либо конкретных (данных - ред.) о встречах. Полагаю, что некоторые представители будут встречаться в предстоящие дни", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли встречи по "продуктовой сделке".