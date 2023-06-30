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В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки - РИА Новости, 30.06.2023
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20:15 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881561161.html
В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки
В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки - РИА Новости, 30.06.2023
В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки
Встреча по теме "продуктовой сделки" ожидается в предстоящие дни, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:15
2023-06-30T20:15
фархан хак
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в мире
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ООН, 30 июн - РИА Новости. Встреча по теме "продуктовой сделки" ожидается в предстоящие дни, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "У меня нет каких-либо конкретных (данных - ред.) о встречах. Полагаю, что некоторые представители будут встречаться в предстоящие дни", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли встречи по "продуктовой сделке".
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фархан хак, оон, в мире
Фархан Хак, ООН, В мире
В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки

Зампред генсека ООН Хак: встреча по теме зерновой сделки состоится в ближайшие дни

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 июн - РИА Новости. Встреча по теме "продуктовой сделки" ожидается в предстоящие дни, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"У меня нет каких-либо конкретных (данных - ред.) о встречах. Полагаю, что некоторые представители будут встречаться в предстоящие дни", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли встречи по "продуктовой сделке".
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Фархан ХакООНВ мире
 
 
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