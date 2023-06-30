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В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки

В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки - РИА Новости, 30.06.2023

В ООН анонсировали следующую встречу по теме продуктовой сделки

Встреча по теме "продуктовой сделки" ожидается в предстоящие дни, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:15

2023-06-30T20:15

2023-06-30T20:15

фархан хак

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в мире

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ООН, 30 июн - РИА Новости. Встреча по теме "продуктовой сделки" ожидается в предстоящие дни, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "У меня нет каких-либо конкретных (данных - ред.) о встречах. Полагаю, что некоторые представители будут встречаться в предстоящие дни", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли встречи по "продуктовой сделке".

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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фархан хак, оон, в мире