https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881443155.html

СМИ: представители США и Венесуэлы провели секретную встречу в Катаре

СМИ: представители США и Венесуэлы провели секретную встречу в Катаре - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: представители США и Венесуэлы провели секретную встречу в Катаре

Спикер Национальной ассамблеи (Парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес провел встречу в Катаре в советником президента США Джо Байдена, чтобы установить прямой... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:44

2023-06-30T13:44

2023-06-30T13:44

в мире

венесуэла

сша

катар

хорхе родригес

джо байден

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спикер Национальной ассамблеи (Парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес провел встречу в Катаре в советником президента США Джо Байдена, чтобы установить прямой канал связи между странами, пишет газета Pais со ссылкой на источники. "Спикер Национальной ассамблеи и правая рука (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро Хорхе Родригес, три недели назад встречался в Дохе с советником Байдена Хуаном Гонсалесом", - приводит издание данные источников. Встреча проходила без присутствия посредников или третьей стороны. Как пишет издание, подобного рода встречи обычно держаться в секрете, чтобы никто не мог вмешиваться в диалог. "Родригес и Гонсалес ... встретились, чтобы установить прямой канал связи", - сообщили источники. Как Родригес, так и Гонсалес отказались от комментариев по поводу встречи. По данным издания, на встрече поднимались темы освобождения заключенных и необходимости нормализации политической жизни Венесуэлы. США с конца прошлого года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок. В январе Николас Мадуро заявил, что Венесуэла готова нормализовать дипломатические отношения с США, которые были разорваны в 2019 году, когда Вашингтон признал незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206349.html

https://ria.ru/20230206/aerostat-1849920506.html

венесуэла

сша

катар

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в мире, венесуэла, сша, катар, хорхе родригес, джо байден