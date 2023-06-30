https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html

Доказано: мир катится к войне

Доказано: мир катится к войне - РИА Новости, 30.06.2023

Доказано: мир катится к войне

Перерастет ли нынешняя турбулентность в полномасштабную схватку держав — этот вопрос занимает сегодня чуть больше, чем всех. Наука полагает, что мировой войны... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:00

2023-06-30T08:00

2023-06-30T08:02

аналитика

в мире

америка

сша

китай

рэй далио

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Перерастет ли нынешняя турбулентность в полномасштабную схватку держав — этот вопрос занимает сегодня чуть больше, чем всех. Наука полагает, что мировой войны нам не избежать. Причем это не какие-то там анекдотические "британские ученые".Русский ученый Петр Турчин, долгое время проживающий в США, прославился в 2010 году, предсказав в своей статье в журнале Nature, что в 2020-е годы Америка и Британия погрузятся в хаос — система госуправления коллапсирует, а люди будут убивать друг друга на улицах. Действительно, как в воду глядел.Новая книга Турчина называется красноречиво: "Последние времена: Элиты, контрэлиты и путь к политическому распаду". Автор, биолог по образованию, работает в любопытнейшей сфере клиодинамики — это моделирование исторических процессов математическими методами. Уловив тренд, можно просчитать, куда он двинет в ближайшие годы. Так же примерно пытаются моделировать ситуации на рынке биржевые игроки.В "Последних временах" Турчин ищет закономерности в процессе распада империй. Что происходит в великом государстве, когда центробежные силы в нем ослабевают, а огромная страна начинает разлезаться по швам?Автору кажется, что первопричиной распада является неуемная жадность элит. Стабильная империя существует до тех пор, пока экономический механизм обеспечивает достаток и процветание абсолютному большинству населения — от скромных крестьян и ремесленников до супербогачей.Однако в какой-то момент властные элиты — финансовая и военная верхушка — не выдерживают искушения и начинают обдирать собственное население. "Это железный закон олигархии, — говорит Турчин в интервью. — Люди при власти начинают использовать власть в эгоистических целях. Они перестраивают экономику так, что она начинает работать в пользу богатых за счет бедных. Я называю это выкачиванием богатства".Дальше понятно: будь то Древний Рим или Российская империя, пропасть между бедными и богатыми начинает расти, в стране появляются миллионы недовольных граждан, потом идут стихийные беспорядки, неудачные (потому что армия не желает воевать за несправедливое устройство) войны и — распад империи. Все как по нотам.Американские журналисты расспрашивают Турчина про Америку: когда она закончится? Он рассказывает, что насос по выкачиванию богатства включился в стране в конце 1970-х. За счет полчищ мигрантов удалось демпинговать на рынке труда, и минимальная зарплата с тех пор не изменилась. Низы поколениями не могли выбраться из нищеты, социальные лифты остановились. А вот состояние элит тем временем кратно увеличилось за счет финансовых спекуляций, и теперь пропасть между бедными и богатыми стала просто неизмеримой.Социальные беспорядки последних лет — это нехороший сигнал. Турчин полагает, что спасти Америку от распада может только полная перестройка экономики по типу рузвельтовского "нового курса", но пока этим никто не занимается.Этот алгоритм дезинтеграции государств каждый читатель волен применить к своей стране. Невооруженным глазом видно, что те же процессы с небольшим запозданием идут в Европейском союзе. У нас под боком имеется наглядный пример распада бывшей УССР, где олигархи за считанные годы разорили страну и сдали ее остатки под контроль заокеанских хозяев. Мы сейчас пытаемся спасать их буквально по кусочку.Распад империй сопровождается мировыми войнами, поэтому мрачное название книги Турчина совершенно неслучайно. Действительно, нас всех могут ждать "последние времена".В этом с русским ученым неожиданно солидаризируется американский миллиардер. Рэй Далио — один из самых известных инвесторов в мире. Свидетельство тому, что он хорошо разбирается в трендах, — его собственные 19 миллиардов долларов плюс те сотни миллиардов, которые люди доверили ему в его хедж-фонде. Кстати, он умудрился наварить даже на Великой рецессии 2008 года.Далио опубликовал статью в The Time под названием "Почему мир на пороге великого хаоса?". Она тоже во многом историческая. "Я глобальный инвестор, — пишет он, — и за пятьдесят лет <...> повидал самые разные события и циклы событий, что подвело меня к мысли о необходимости изучения истории, чтобы понять, что будет дальше".Изучая тренды от Древнего Китая до наших дней, Далио подметил три характерных факта. В мире никогда не было такой массы долгов, как сегодня, — не считая периода с 1930-го по 1945-й. В мире никогда с тех пор не было такого разрыва между бедными и богатыми. И никогда с тех пор конфликты между ведущими державами не были такими острыми.Далио считает, что совпадение этих трех факторов в человеческой истории с неизбежностью приводит к мировой войне и последующей перестройке всего мирового порядка. На ближайшую перспективу прогнозы его таковы: в течение полутора лет США ждет мощный финансовый кризис по типу Великой депрессии, полноценная гражданская война в ходе президентских выборов, а также военное противостояние с Китаем.Интересно, что рецепт, который предлагает Далио, во многом схож с идеями Турчина — остановить выкачивание богатства из народных масс и реформировать капитализм. Впрочем, как и историк, он не особо верит в возможность этих изменений.Объективные данные — экономика, история, матанализ — словно сговорились: наш мир ждет большая война. Сумеет ли человечество свернуть с этого гибельного пути?

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https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

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сша

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аналитика, в мире, америка, сша, китай, рэй далио