Рейтинг@Mail.ru
Доказано: мир катится к войне - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 30.06.2023 (обновлено: 08:02 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html
Доказано: мир катится к войне
Доказано: мир катится к войне - РИА Новости, 30.06.2023
Доказано: мир катится к войне
Перерастет ли нынешняя турбулентность в полномасштабную схватку держав — этот вопрос занимает сегодня чуть больше, чем всех. Наука полагает, что мировой войны... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:00
2023-06-30T08:02
аналитика
в мире
америка
сша
китай
рэй далио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773634309_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_6b37abc05a52b8679e5e050cdfecb747.jpg
Перерастет ли нынешняя турбулентность в полномасштабную схватку держав — этот вопрос занимает сегодня чуть больше, чем всех. Наука полагает, что мировой войны нам не избежать. Причем это не какие-то там анекдотические "британские ученые".Русский ученый Петр Турчин, долгое время проживающий в США, прославился в 2010 году, предсказав в своей статье в журнале Nature, что в 2020-е годы Америка и Британия погрузятся в хаос — система госуправления коллапсирует, а люди будут убивать друг друга на улицах. Действительно, как в воду глядел.Новая книга Турчина называется красноречиво: "Последние времена: Элиты, контрэлиты и путь к политическому распаду". Автор, биолог по образованию, работает в любопытнейшей сфере клиодинамики — это моделирование исторических процессов математическими методами. Уловив тренд, можно просчитать, куда он двинет в ближайшие годы. Так же примерно пытаются моделировать ситуации на рынке биржевые игроки.В "Последних временах" Турчин ищет закономерности в процессе распада империй. Что происходит в великом государстве, когда центробежные силы в нем ослабевают, а огромная страна начинает разлезаться по швам?Автору кажется, что первопричиной распада является неуемная жадность элит. Стабильная империя существует до тех пор, пока экономический механизм обеспечивает достаток и процветание абсолютному большинству населения — от скромных крестьян и ремесленников до супербогачей.Однако в какой-то момент властные элиты — финансовая и военная верхушка — не выдерживают искушения и начинают обдирать собственное население. "Это железный закон олигархии, — говорит Турчин в интервью. — Люди при власти начинают использовать власть в эгоистических целях. Они перестраивают экономику так, что она начинает работать в пользу богатых за счет бедных. Я называю это выкачиванием богатства".Дальше понятно: будь то Древний Рим или Российская империя, пропасть между бедными и богатыми начинает расти, в стране появляются миллионы недовольных граждан, потом идут стихийные беспорядки, неудачные (потому что армия не желает воевать за несправедливое устройство) войны и — распад империи. Все как по нотам.Американские журналисты расспрашивают Турчина про Америку: когда она закончится? Он рассказывает, что насос по выкачиванию богатства включился в стране в конце 1970-х. За счет полчищ мигрантов удалось демпинговать на рынке труда, и минимальная зарплата с тех пор не изменилась. Низы поколениями не могли выбраться из нищеты, социальные лифты остановились. А вот состояние элит тем временем кратно увеличилось за счет финансовых спекуляций, и теперь пропасть между бедными и богатыми стала просто неизмеримой.Социальные беспорядки последних лет — это нехороший сигнал. Турчин полагает, что спасти Америку от распада может только полная перестройка экономики по типу рузвельтовского "нового курса", но пока этим никто не занимается.Этот алгоритм дезинтеграции государств каждый читатель волен применить к своей стране. Невооруженным глазом видно, что те же процессы с небольшим запозданием идут в Европейском союзе. У нас под боком имеется наглядный пример распада бывшей УССР, где олигархи за считанные годы разорили страну и сдали ее остатки под контроль заокеанских хозяев. Мы сейчас пытаемся спасать их буквально по кусочку.Распад империй сопровождается мировыми войнами, поэтому мрачное название книги Турчина совершенно неслучайно. Действительно, нас всех могут ждать "последние времена".В этом с русским ученым неожиданно солидаризируется американский миллиардер. Рэй Далио — один из самых известных инвесторов в мире. Свидетельство тому, что он хорошо разбирается в трендах, — его собственные 19 миллиардов долларов плюс те сотни миллиардов, которые люди доверили ему в его хедж-фонде. Кстати, он умудрился наварить даже на Великой рецессии 2008 года.Далио опубликовал статью в The Time под названием "Почему мир на пороге великого хаоса?". Она тоже во многом историческая. "Я глобальный инвестор, — пишет он, — и за пятьдесят лет &lt;...&gt; повидал самые разные события и циклы событий, что подвело меня к мысли о необходимости изучения истории, чтобы понять, что будет дальше".Изучая тренды от Древнего Китая до наших дней, Далио подметил три характерных факта. В мире никогда не было такой массы долгов, как сегодня, — не считая периода с 1930-го по 1945-й. В мире никогда с тех пор не было такого разрыва между бедными и богатыми. И никогда с тех пор конфликты между ведущими державами не были такими острыми.Далио считает, что совпадение этих трех факторов в человеческой истории с неизбежностью приводит к мировой войне и последующей перестройке всего мирового порядка. На ближайшую перспективу прогнозы его таковы: в течение полутора лет США ждет мощный финансовый кризис по типу Великой депрессии, полноценная гражданская война в ходе президентских выборов, а также военное противостояние с Китаем.Интересно, что рецепт, который предлагает Далио, во многом схож с идеями Турчина — остановить выкачивание богатства из народных масс и реформировать капитализм. Впрочем, как и историк, он не особо верит в возможность этих изменений.Объективные данные — экономика, история, матанализ — словно сговорились: наш мир ждет большая война. Сумеет ли человечество свернуть с этого гибельного пути?
https://ria.ru/20230626/ruletka-1880366981.html
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
америка
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773634309_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_ea8e54e5237f5ec5c516169bf4b3a8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, америка, сша, китай, рэй далио
Аналитика, В мире, Америка, США, Китай, Рэй Далио

Доказано: мир катится к войне

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Перерастет ли нынешняя турбулентность в полномасштабную схватку держав — этот вопрос занимает сегодня чуть больше, чем всех. Наука полагает, что мировой войны нам не избежать. Причем это не какие-то там анекдотические "британские ученые".
Русский ученый Петр Турчин, долгое время проживающий в США, прославился в 2010 году, предсказав в своей статье в журнале Nature, что в 2020-е годы Америка и Британия погрузятся в хаос — система госуправления коллапсирует, а люди будут убивать друг друга на улицах. Действительно, как в воду глядел.
Новая книга Турчина называется красноречиво: "Последние времена: Элиты, контрэлиты и путь к политическому распаду". Автор, биолог по образованию, работает в любопытнейшей сфере клиодинамики — это моделирование исторических процессов математическими методами. Уловив тренд, можно просчитать, куда он двинет в ближайшие годы. Так же примерно пытаются моделировать ситуации на рынке биржевые игроки.
В "Последних временах" Турчин ищет закономерности в процессе распада империй. Что происходит в великом государстве, когда центробежные силы в нем ослабевают, а огромная страна начинает разлезаться по швам?
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
США играют в ядерную русскую рулетку — и доиграются
26 июня, 08:00
Автору кажется, что первопричиной распада является неуемная жадность элит. Стабильная империя существует до тех пор, пока экономический механизм обеспечивает достаток и процветание абсолютному большинству населения — от скромных крестьян и ремесленников до супербогачей.
Однако в какой-то момент властные элиты — финансовая и военная верхушка — не выдерживают искушения и начинают обдирать собственное население. "Это железный закон олигархии, — говорит Турчин в интервью. — Люди при власти начинают использовать власть в эгоистических целях. Они перестраивают экономику так, что она начинает работать в пользу богатых за счет бедных. Я называю это выкачиванием богатства".
Дальше понятно: будь то Древний Рим или Российская империя, пропасть между бедными и богатыми начинает расти, в стране появляются миллионы недовольных граждан, потом идут стихийные беспорядки, неудачные (потому что армия не желает воевать за несправедливое устройство) войны и — распад империи. Все как по нотам.
Американские журналисты расспрашивают Турчина про Америку: когда она закончится? Он рассказывает, что насос по выкачиванию богатства включился в стране в конце 1970-х. За счет полчищ мигрантов удалось демпинговать на рынке труда, и минимальная зарплата с тех пор не изменилась. Низы поколениями не могли выбраться из нищеты, социальные лифты остановились. А вот состояние элит тем временем кратно увеличилось за счет финансовых спекуляций, и теперь пропасть между бедными и богатыми стала просто неизмеримой.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет
14 мая, 08:00
Социальные беспорядки последних лет — это нехороший сигнал. Турчин полагает, что спасти Америку от распада может только полная перестройка экономики по типу рузвельтовского "нового курса", но пока этим никто не занимается.
Этот алгоритм дезинтеграции государств каждый читатель волен применить к своей стране. Невооруженным глазом видно, что те же процессы с небольшим запозданием идут в Европейском союзе. У нас под боком имеется наглядный пример распада бывшей УССР, где олигархи за считанные годы разорили страну и сдали ее остатки под контроль заокеанских хозяев. Мы сейчас пытаемся спасать их буквально по кусочку.
Распад империй сопровождается мировыми войнами, поэтому мрачное название книги Турчина совершенно неслучайно. Действительно, нас всех могут ждать "последние времена".
В этом с русским ученым неожиданно солидаризируется американский миллиардер. Рэй Далио — один из самых известных инвесторов в мире. Свидетельство тому, что он хорошо разбирается в трендах, — его собственные 19 миллиардов долларов плюс те сотни миллиардов, которые люди доверили ему в его хедж-фонде. Кстати, он умудрился наварить даже на Великой рецессии 2008 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Высокая цена победы над Россией: НАТО вошла в режим самоуничтожения
17 июня, 08:00
Далио опубликовал статью в The Time под названием "Почему мир на пороге великого хаоса?". Она тоже во многом историческая. "Я глобальный инвестор, — пишет он, — и за пятьдесят лет <...> повидал самые разные события и циклы событий, что подвело меня к мысли о необходимости изучения истории, чтобы понять, что будет дальше".
Изучая тренды от Древнего Китая до наших дней, Далио подметил три характерных факта. В мире никогда не было такой массы долгов, как сегодня, — не считая периода с 1930-го по 1945-й. В мире никогда с тех пор не было такого разрыва между бедными и богатыми. И никогда с тех пор конфликты между ведущими державами не были такими острыми.
Далио считает, что совпадение этих трех факторов в человеческой истории с неизбежностью приводит к мировой войне и последующей перестройке всего мирового порядка. На ближайшую перспективу прогнозы его таковы: в течение полутора лет США ждет мощный финансовый кризис по типу Великой депрессии, полноценная гражданская война в ходе президентских выборов, а также военное противостояние с Китаем.
Интересно, что рецепт, который предлагает Далио, во многом схож с идеями Турчина — остановить выкачивание богатства из народных масс и реформировать капитализм. Впрочем, как и историк, он не особо верит в возможность этих изменений.
Объективные данные — экономика, история, матанализ — словно сговорились: наш мир ждет большая война. Сумеет ли человечество свернуть с этого гибельного пути?
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В НАТО запланировали войну с Россией
2 июня, 08:00
 
АналитикаВ миреАмерикаСШАКитайРэй Далио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала