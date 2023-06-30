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Материалы "Наши Герои" направлены в регионы для воспитательной работы

Материалы "Наши Герои" направлены в регионы для воспитательной работы - РИА Новости, 30.06.2023

Материалы "Наши Герои" направлены в регионы для воспитательной работы

Министерство просвещения России в целях расширения воспитательной работы в школах разработало и направило в регионы информационные материалы "Наши Герои",... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:32

2023-06-30T22:32

2023-06-30T22:32

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России в целях расширения воспитательной работы в школах разработало и направило в регионы информационные материалы "Наши Герои", которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии, сообщила пресс-служба министерства. "В рамках расширения воспитательной работы в школах ведомством разработаны и направлены в регионы информационные материалы "Наши Герои", которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие материалы могут быть использованы при реализации рабочих программ воспитания, проведении просветительской работы, организации тематических мероприятий с участием детей и молодежи, а также при оформлении музейно-выставочных пространств. В целях развития воспитательной составляющей национальной системы образования в российских школах с 1 сентября 2022 года проводятся занятия "Разговоры о важном", уже подготовлены предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию проекта в 2023/24 учебном году, в том числе по тематике внеурочных занятий.

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