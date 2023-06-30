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Материалы "Наши Герои" направлены в регионы для воспитательной работы - РИА Новости, 30.06.2023
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22:32 30.06.2023
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Материалы "Наши Герои" направлены в регионы для воспитательной работы
Материалы "Наши Герои" направлены в регионы для воспитательной работы - РИА Новости, 30.06.2023
Материалы "Наши Герои" направлены в регионы для воспитательной работы
Министерство просвещения России в целях расширения воспитательной работы в школах разработало и направило в регионы информационные материалы "Наши Герои",... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:32
2023-06-30T22:32
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России в целях расширения воспитательной работы в школах разработало и направило в регионы информационные материалы "Наши Герои", которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии, сообщила пресс-служба министерства. "В рамках расширения воспитательной работы в школах ведомством разработаны и направлены в регионы информационные материалы "Наши Герои", которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие материалы могут быть использованы при реализации рабочих программ воспитания, проведении просветительской работы, организации тематических мероприятий с участием детей и молодежи, а также при оформлении музейно-выставочных пространств. В целях развития воспитательной составляющей национальной системы образования в российских школах с 1 сентября 2022 года проводятся занятия "Разговоры о важном", уже подготовлены предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию проекта в 2023/24 учебном году, в том числе по тематике внеурочных занятий.
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Материалы "Наши Герои" направлены в регионы для воспитательной работы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЧитательницы в читальном зале №3 Российской государственной библиотеки в рамках акции "Библионочь"
Читательницы в читальном зале №3 Российской государственной библиотеки в рамках акции Библионочь - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России в целях расширения воспитательной работы в школах разработало и направило в регионы информационные материалы "Наши Герои", которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии, сообщила пресс-служба министерства.
"В рамках расширения воспитательной работы в школах ведомством разработаны и направлены в регионы информационные материалы "Наши Герои", которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие материалы могут быть использованы при реализации рабочих программ воспитания, проведении просветительской работы, организации тематических мероприятий с участием детей и молодежи, а также при оформлении музейно-выставочных пространств.
В целях развития воспитательной составляющей национальной системы образования в российских школах с 1 сентября 2022 года проводятся занятия "Разговоры о важном", уже подготовлены предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию проекта в 2023/24 учебном году, в том числе по тематике внеурочных занятий.
 
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