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Москвич отсудил 80 тысяч рублей за падение футбольных ворот на собаку
Москвич отсудил 80 тысяч рублей за падение футбольных ворот на собаку - РИА Новости, 30.06.2023
Москвич отсудил 80 тысяч рублей за падение футбольных ворот на собаку
Коптевский районный суд Москвы обязал "Жилищник Тимирязевского района" выплатить около 80 тысяч рублей владельцу собаки, на которую на спортивной площадке... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:29
2023-06-30T16:29
2023-06-30T23:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Коптевский районный суд Москвы обязал "Жилищник Тимирязевского района" выплатить около 80 тысяч рублей владельцу собаки, на которую на спортивной площадке рухнули футбольные ворота, сообщили РИА Новости в суде в пятницу. Согласно материалам дела, во время прогулки собака по кличке Фрея забежала на спортивную площадку, где на нее, предположительно от порыва ветра, упали металлические футбольные ворота. У собаки сломана лапа, ей потребовались операция и длительное лечение. Владелец обратился в суд с требованием компенсировать расходы, а также взыскать моральный вред. Представитель "Жилищника" возражал, указывая, что ворота упали на детской спортивной площадке, где выгул собак запрещен. "Поскольку каких-либо доказательств, подтверждающих отсутствие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и причиненным истцу ущербом, ответчиком в ходе рассмотрения дела представлено не было, требования истца были удовлетворены", — сказали в суде.В итоге суд обязал компенсировать расходы на лечение, но отказал в компенсации морального вреда владельцу: "Животные относятся к имуществу физического лица, в связи с чем вред ответчиком был причинен имущественным правам истца, в связи с чем основания для взыскания морального вреда отсутствуют".
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происшествия, москва
Москвич отсудил 80 тысяч рублей за падение футбольных ворот на собаку
Суд обязал выплатить 80 тысяч рублей москвичу из-за падения футбольных ворот на собаку
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Коптевский районный суд Москвы обязал "Жилищник Тимирязевского района" выплатить около 80 тысяч рублей владельцу собаки, на которую на спортивной площадке рухнули футбольные ворота, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.
Согласно материалам дела, во время прогулки собака по кличке Фрея забежала на спортивную площадку, где на нее, предположительно от порыва ветра, упали металлические футбольные ворота. У собаки сломана лапа, ей потребовались операция и длительное лечение. Владелец обратился в суд с требованием компенсировать расходы, а также взыскать моральный вред.
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Представитель "Жилищника" возражал, указывая, что ворота упали на детской спортивной площадке, где выгул собак запрещен.
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"Поскольку каких-либо доказательств, подтверждающих отсутствие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и причиненным истцу ущербом, ответчиком в ходе рассмотрения дела представлено не было, требования истца были удовлетворены", — сказали в суде.
В итоге суд обязал компенсировать расходы на лечение, но отказал в компенсации морального вреда владельцу: "Животные относятся к имуществу физического лица, в связи с чем вред ответчиком был причинен имущественным правам истца, в связи с чем основания для взыскания морального вреда отсутствуют".
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