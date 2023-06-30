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В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота
В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота - РИА Новости, 30.06.2023
В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота
Для карликового бегемота Ксюши из Московского зоопарка соорудили новый уличный вольер, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:19
2023-06-30T12:19
2023-06-30T14:14
хорошие новости
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животные
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Для карликового бегемота Ксюши из Московского зоопарка соорудили новый уличный вольер, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Площадь выгульной территории составляет 240 квадратных метров, она примыкает к зимнему дому бегемота и располагает дополнительным бассейном площадью 24 квадратных метра", — говорится в релизе.В вольере есть навес, позволяющий скрыться в тени, а также естественные теневые зоны — деревья и недавно высаженные кустарники. На территории предусмотрены и крепления для веточного корма и элементов обогащения среды животного. "Доступ к уличному вольеру у бегемота всегда открыт, он может выйти на прогулку, когда захочет. Но поскольку для Ксюши это новое место, она пока с опаской выходит из своего домика. Как правило, делает это ранним утром либо поздним вечером, когда поблизости мало людей. Бегемоту потребуется еще некоторое время, чтобы привыкнуть и изучить новую территорию", — рассказали в зоопарке.Там добавили, что для успешной адаптации животного сотрудники стараются создавать максимально комфортные условия, в том числе регулярно орошают землю и раскладывают повсюду корм.
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московский зоопарк, животные
Хорошие новости, Московский зоопарк, Животные
В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота
Новый уличный вольер для карликового бегемота Ксюши открыли в Московском зоопарке