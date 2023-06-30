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В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота - РИА Новости, 30.06.2023
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Хорошие новости
 
12:19 30.06.2023 (обновлено: 14:14 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/voler-1881416033.html
В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота
В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота - РИА Новости, 30.06.2023
В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота
Для карликового бегемота Ксюши из Московского зоопарка соорудили новый уличный вольер, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:19
2023-06-30T14:14
хорошие новости
московский зоопарк
животные
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Для карликового бегемота Ксюши из Московского зоопарка соорудили новый уличный вольер, сообщается в Telegram-канале учреждения. &quot;Площадь выгульной территории составляет 240 квадратных метров, она примыкает к зимнему дому бегемота и располагает дополнительным бассейном площадью 24 квадратных метра&quot;, — говорится в релизе.В вольере есть навес, позволяющий скрыться в тени, а также естественные теневые зоны — деревья и недавно высаженные кустарники. На территории предусмотрены и крепления для веточного корма и элементов обогащения среды животного. &quot;Доступ к уличному вольеру у бегемота всегда открыт, он может выйти на прогулку, когда захочет. Но поскольку для Ксюши это новое место, она пока с опаской выходит из своего домика. Как правило, делает это ранним утром либо поздним вечером, когда поблизости мало людей. Бегемоту потребуется еще некоторое время, чтобы привыкнуть и изучить новую территорию&quot;, — рассказали в зоопарке.Там добавили, что для успешной адаптации животного сотрудники стараются создавать максимально комфортные условия, в том числе регулярно орошают землю и раскладывают повсюду корм.
https://ria.ru/20230622/tapir-1879740491.html
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московский зоопарк, животные
Хорошие новости, Московский зоопарк, Животные
В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота

Новый уличный вольер для карликового бегемота Ксюши открыли в Московском зоопарке

© АГН "Москва" / предоставлено пресс-службой Московского зоопаркаНовый уличный вольер для карликового бегемота в Московском зоопарке
Новый уличный вольер для карликового бегемота в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© АГН "Москва" / предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
Новый уличный вольер для карликового бегемота в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Для карликового бегемота Ксюши из Московского зоопарка соорудили новый уличный вольер, сообщается в Telegram-канале учреждения.
«

"Площадь выгульной территории составляет 240 квадратных метров, она примыкает к зимнему дому бегемота и располагает дополнительным бассейном площадью 24 квадратных метра", — говорится в релизе.

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В вольере есть навес, позволяющий скрыться в тени, а также естественные теневые зоны — деревья и недавно высаженные кустарники. На территории предусмотрены и крепления для веточного корма и элементов обогащения среды животного.
«

"Доступ к уличному вольеру у бегемота всегда открыт, он может выйти на прогулку, когда захочет. Но поскольку для Ксюши это новое место, она пока с опаской выходит из своего домика. Как правило, делает это ранним утром либо поздним вечером, когда поблизости мало людей. Бегемоту потребуется еще некоторое время, чтобы привыкнуть и изучить новую территорию", — рассказали в зоопарке.

Там добавили, что для успешной адаптации животного сотрудники стараются создавать максимально комфортные условия, в том числе регулярно орошают землю и раскладывают повсюду корм.
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